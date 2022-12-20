https://sputniknews.com.tr/20221220/lionel-messinin-dunya-kupasi-fotografi-instagramdaki-yumurta-rekorunu-kirdi-1064788151.html

Messi'nin Dünya Kupası fotoğrafı, Instagram'daki 'yumurta' rekorunu kırdı

Messi'nin Dünya Kupası fotoğrafı, Instagram'daki 'yumurta' rekorunu kırdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım, Instagram tarihinin şimdiye kadarki beğeni rekortmeni 'yumurta'... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

lionel messi

arjantin

2022 dünya kupası

yumurta

instagram

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, sosyal medyada da rekor kırdı.Messi, kişisel Instagram hesabı üzerinden Dünya Kupasını elinde tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı. Messi'nin paylaşımı şimdiye dek 57.2 milyon beğeni topladı. Böylelikle Messi'nin fotoğrafı, 56.2 milyon beğeniyle Instagram'ın en fazla beğeniye sahip paylaşımı rekorunu elinde bulunduran yumurta fotoğrafını rekorundan ederek ve tarihin en çok beğenilen Instagram paylaşımı oldu.Esprili bir kampanyayla gündeme gelen yumurta fotoğrafı, ABD'li ünlü model Kylie Jenner'ın Instagram'da ulaştığı 18.1 milyon beğeni ile beğeni rekoru kırdığının açıklanmasının ardından ortaya çıkmıştı. 'World Record Egg' (Dünya rekortmeni yumurta) adıyla açılan hesap üzerinden 4 Ocak'ta paylaşılan bir yumurta fotoğrafına "Hep birlikte rekor kırarak Instagram'ın en beğenilen fotoğrafı" olalım yazılmış, ardından 56.1 milyon beğeniyle rekoru elde etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20190114/instagram-kylie-jenner-begeni-rekorunu-yumurta-gecti-1037078134.html

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lionel messi, arjantin, 2022 dünya kupası, yumurta, instagram