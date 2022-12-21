https://sputniknews.com.tr/20221221/konyada-kopege-iskence-edenler-hakkinda-hapis-istemiyle-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1064834762.html
Konya'da köpeğe işkence edenler hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Konya'da köpeğe işkence edenler hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:03+0300
2022-12-21T15:03+0300
2022-12-21T15:03+0300
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konya
köpek
sokak köpeği
işkence
hayvan hakları
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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/konya-barinaginda-kopegin-kurekle-katledilmesine-iliskin-istenen-ceza-belli-oldu-1064519476.html
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konya, köpek, sokak köpeği, işkence, hayvan hakları
konya, köpek, sokak köpeği, işkence, hayvan hakları
Konya'da köpeğe işkence edenler hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Çakmak hakkında, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı.
16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.
Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.