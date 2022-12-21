https://sputniknews.com.tr/20221221/konyada-kopege-iskence-edenler-hakkinda-hapis-istemiyle-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1064834762.html

Konya'da köpeğe işkence edenler hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Konya'da köpeğe işkence edenler hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:03+0300

2022-12-21T15:03+0300

2022-12-21T15:03+0300

türkiye

konya

köpek

sokak köpeği

işkence

hayvan hakları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/19/1063823444_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0b2b6b871be619f6a0fc1dd8bc2bc4c7.jpg

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221213/konya-barinaginda-kopegin-kurekle-katledilmesine-iliskin-istenen-ceza-belli-oldu-1064519476.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya, köpek, sokak köpeği, işkence, hayvan hakları