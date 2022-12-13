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Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak ve... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu

12:45 13.12.2022 (güncellendi: 13:02 13.12.2022)
© DHAKonya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© DHA
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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak hakkında, 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
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