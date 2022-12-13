Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu

© DHA Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. © DHA

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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak hakkında, 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.