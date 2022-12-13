https://sputniknews.com.tr/20221213/konya-barinaginda-kopegin-kurekle-katledilmesine-iliskin-istenen-ceza-belli-oldu-1064519476.html
Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak ve... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:45+0300
2022-12-13T12:45+0300
2022-12-13T13:02+0300
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konya
Konya barınağında köpeğin kürekle katledilmesine ilişkin istenen ceza belli oldu
12:45 13.12.2022 (güncellendi: 13:02 13.12.2022) Abone ol
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak hakkında, 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.