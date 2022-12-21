https://sputniknews.com.tr/20221221/kizinin-obez-olmasini-engellemeyerek-olumune-sebep-oldugunu-itiraf-etti-1064823779.html

Kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti

Kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti

Galler'de bir anne, engelli kızının obez olmasına engel olmayarak ölümüne sebep olduğu yönündeki suçlamaları kabul etti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

galler

obez

çocuk

dava

suçlama

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Galler'de Sarah Jane Llyoyd-Jones adında 39 yaşındaki kadın, engelli kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebebiyet verdiği suçlamasını kabul etti.Guardian'da yer alan habere göre G12 Aralık'ta duruşmaya çıkan kadın, suçunu itiraf etti.Llyoyd-Jones'un kızı, 2020'nin ekim ayında henüz 6 yaşındayken Galler'in Powys kentinde hayatını kaybetmişti.Olaydan sonraki duruşmada, ailesinin çocuğun morbid obeziteye yakalanmasına neden olduğu suçlaması yöneltilmişti.Çocuğun 44 yaşındaki babası Alan Tiford'un duruşması ocak ayında görülecek.Aile kızının beslenme ihtiyaçlarını karşılamamakla ve egzersiz yapmasını sağlamamakla suçlanıyor.

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