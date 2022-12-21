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https://sputniknews.com.tr/20221221/kizinin-obez-olmasini-engellemeyerek-olumune-sebep-oldugunu-itiraf-etti-1064823779.html
Kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti
Kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti
Galler'de bir anne, engelli kızının obez olmasına engel olmayarak ölümüne sebep olduğu yönündeki suçlamaları kabul etti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
galler
obez
çocuk
dava
suçlama
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Galler'de Sarah Jane Llyoyd-Jones adında 39 yaşındaki kadın, engelli kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebebiyet verdiği suçlamasını kabul etti.Guardian'da yer alan habere göre G12 Aralık'ta duruşmaya çıkan kadın, suçunu itiraf etti.Llyoyd-Jones'un kızı, 2020'nin ekim ayında henüz 6 yaşındayken Galler'in Powys kentinde hayatını kaybetmişti.Olaydan sonraki duruşmada, ailesinin çocuğun morbid obeziteye yakalanmasına neden olduğu suçlaması yöneltilmişti.Çocuğun 44 yaşındaki babası Alan Tiford'un duruşması ocak ayında görülecek.Aile kızının beslenme ihtiyaçlarını karşılamamakla ve egzersiz yapmasını sağlamamakla suçlanıyor.
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galler, obez, çocuk, dava, suçlama
galler, obez, çocuk, dava, suçlama

Kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebep olduğunu itiraf etti

11:08 21.12.2022 (güncellendi: 11:11 21.12.2022)
© AFP 2022 / JOHN MOOREObezite - çocuk - obez çocuk
Obezite - çocuk - obez çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / JOHN MOORE
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Galler'de bir anne, engelli kızının obez olmasına engel olmayarak ölümüne sebep olduğu yönündeki suçlamaları kabul etti.
Galler'de Sarah Jane Llyoyd-Jones adında 39 yaşındaki kadın, engelli kızının obez olmasını engellemeyerek ölümüne sebebiyet verdiği suçlamasını kabul etti.
Guardian'da yer alan habere göre G12 Aralık'ta duruşmaya çıkan kadın, suçunu itiraf etti.
Llyoyd-Jones'un kızı, 2020'nin ekim ayında henüz 6 yaşındayken Galler'in Powys kentinde hayatını kaybetmişti.
Olaydan sonraki duruşmada, ailesinin çocuğun morbid obeziteye yakalanmasına neden olduğu suçlaması yöneltilmişti.
Çocuğun 44 yaşındaki babası Alan Tiford'un duruşması ocak ayında görülecek.
Aile kızının beslenme ihtiyaçlarını karşılamamakla ve egzersiz yapmasını sağlamamakla suçlanıyor.
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