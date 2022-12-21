https://sputniknews.com.tr/20221221/izmit-belediye-baskani-geleneksel-aile-yapisinda-kadini-eve-hapseden-etiketler-uretimden-alikoyuyor-1064879604.html

İzmit Belediye Başkanı: Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden etiketler üretimden alıkoyuyor

İzmit Belediye Başkanı: Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden etiketler üretimden alıkoyuyor

Radyo Sputnik’te İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T17:37+0300

2022-12-21T17:37+0300

2022-12-22T17:37+0300

anlat bana

çalıştay

meliha okur

izmit

izmit belediye başkanlığı

fatma kaplan hürriyet

kooperatif

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21.12.2022 ANLAT BANA 21.12.2022 ANLAT BANA

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü sebebiyle değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katıldı. Hürriyet, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde kadın olmak gerçekten çok zor. Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden çok fazla etiketle boğuşuyoruz. Bu da kadını üretimden alıkoyuyor. Ayakları üzerinde durmak ne demek onu dahi bilmiyor. Bu anlayışın yavaş yavaş kadın kooperatifleriyle birlikte yıkılmaya başladığını görüyoruz. Kadınların kooperatif eliyle o vahşi kapitalizm içinde harcanmadan büyümeleri, ürettiklerini ekonomik değere çevirebilmeleri, bu sayede de daha güçlü olabilmeleri çok önemli. Çok verimli geçti çalıştayımız. Kooperatifçilik dayanışmayı güçlendiren, döngüsel ekonomiye ve özellikle de şehir kalkınmasına çok önemli bir katkısı olan bir araç aslında” ifadelerini kullandı.

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2022

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