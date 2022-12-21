https://sputniknews.com.tr/20221221/izmit-belediye-baskani-geleneksel-aile-yapisinda-kadini-eve-hapseden-etiketler-uretimden-alikoyuyor-1064879604.html
İzmit Belediye Başkanı: Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden etiketler üretimden alıkoyuyor
İzmit Belediye Başkanı: Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden etiketler üretimden alıkoyuyor
Radyo Sputnik’te İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:37+0300
2022-12-21T17:37+0300
2022-12-22T17:37+0300
anlat bana
çalıştay
meliha okur
izmit
izmit belediye başkanlığı
fatma kaplan hürriyet
kooperatif
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21.12.2022 ANLAT BANA
21.12.2022 ANLAT BANA
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü sebebiyle değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katıldı. Hürriyet, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde kadın olmak gerçekten çok zor. Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden çok fazla etiketle boğuşuyoruz. Bu da kadını üretimden alıkoyuyor. Ayakları üzerinde durmak ne demek onu dahi bilmiyor. Bu anlayışın yavaş yavaş kadın kooperatifleriyle birlikte yıkılmaya başladığını görüyoruz. Kadınların kooperatif eliyle o vahşi kapitalizm içinde harcanmadan büyümeleri, ürettiklerini ekonomik değere çevirebilmeleri, bu sayede de daha güçlü olabilmeleri çok önemli. Çok verimli geçti çalıştayımız. Kooperatifçilik dayanışmayı güçlendiren, döngüsel ekonomiye ve özellikle de şehir kalkınmasına çok önemli bir katkısı olan bir araç aslında” ifadelerini kullandı.
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
çalıştay, meliha okur, izmit, izmit belediye başkanlığı, fatma kaplan hürriyet, kooperatif
çalıştay, meliha okur, izmit, izmit belediye başkanlığı, fatma kaplan hürriyet, kooperatif
İzmit Belediye Başkanı: Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden etiketler üretimden alıkoyuyor
17:37 21.12.2022 (güncellendi: 17:37 22.12.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) iş birliğiyle düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı sebebiyle özel açıklamalarda bulundu.
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü sebebiyle değerlendirmelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katıldı.
Hürriyet, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde kadın olmak gerçekten çok zor. Geleneksel aile yapısında kadını eve hapseden çok fazla etiketle boğuşuyoruz. Bu da kadını üretimden alıkoyuyor. Ayakları üzerinde durmak ne demek onu dahi bilmiyor. Bu anlayışın yavaş yavaş kadın kooperatifleriyle birlikte yıkılmaya başladığını görüyoruz. Kadınların kooperatif eliyle o vahşi kapitalizm içinde harcanmadan büyümeleri, ürettiklerini ekonomik değere çevirebilmeleri, bu sayede de daha güçlü olabilmeleri çok önemli. Çok verimli geçti çalıştayımız. Kooperatifçilik dayanışmayı güçlendiren, döngüsel ekonomiye ve özellikle de şehir kalkınmasına çok önemli bir katkısı olan bir araç aslında” ifadelerini kullandı.