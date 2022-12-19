https://sputniknews.com.tr/20221219/prof-dr-murat-bati-tespit-komisyonu-masasinda-asgari-ucretlinin-temsilcisi-yok-1064767712.html

Prof. Dr. Murat Batı: Tespit komisyonu masasında asgari ücretlinin temsilcisi yok

Prof. Dr. Murat Batı: Tespit komisyonu masasında asgari ücretlinin temsilcisi yok

Radyo Sputnik’te 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı asgari ücrete ve tespit sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin 8... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T20:37+0300

2022-12-19T20:37+0300

2022-12-19T20:40+0300

anlat bana

radyo

türkiye

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Prof. Dr. Murat Batı: Tespit komisyonu masasında asgari ücretlinin temsilcisi yok - 19.12.2022 Prof. Dr. Murat Batı: Tespit komisyonu masasında asgari ücretlinin temsilcisi yok - 19.12.2022

Asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katıldı. Batı, “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 19'uncu maddesinde bir düzenleme yapıldı. Bu maddeye göre 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında istihdam edilenlerin 18 aylık SGK işçi ve işveren payları işsizlik fonundan karşılanacak. Ve bu uygulama 2022 Aralık sonu itibariyle bitecek. Daha önce cumhurbaşkanı bunun süresini 2 kez uzatmıştı. Bu tamamen işverenlerin lehine olduğu için ve işçiler tarafından pek bilinmediği için sanıyorum işçi sendikaları da bilmediklerinden dolayı pek dile getirmiyorlar. 2011 yılında yaklaşık 21.6 milyar TL para ödenmiş. Ocak-Kasım 2022 arasını kapsayan 11 aylık dönemde ise 25 milyar TL işçi ve işveren sigorta payını işsizlik fonundan işverenlere ödemiş. Bunun çalışanlara tek kuruş katkısı yok. Sorun bu” dedi.Asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını tahmin eden Batı, “Sanıyorum asgari ücret en fazla yüzde 40-55 aralığında artacak. Ocak 2022’de 4.253 liraya yükselmişti asgari ücret. Eğer yeni miktar 8 bin 500 liraya yükselirse, yüzde 100 oranında artış yapılacağı anlamına gelir. Bu da bir seçim yatırımıdır aynı zamanda. Asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğu varsayımı üzerinden SGK işçi payı olan bin 400 TL'nin yarısını; SGK işveren payı olan bin 550 TL'nin yarısını işveren üstlenerek işçiye ödensin. Böylece 8 bin 500 TL net asgari ücret alacak bir çalışanın eline 9.975 TL geçecektir” önerisini dile getirdi.Türk-İş’ten ‘bizim üyelerimizin yüzde 3’ü asgari ücretli’ mesajı gelirken DİSK ve Hak-İş henüz bir açıklama yapmadı. ‘Asgari ücretlileri kim savunuyor’ sorusuna yanıt aranılan programda Batı, “İlginçtir, asgari ücret tespit komisyonu masasında asgari ücretlinin temsilcisi yok. Çok net” ifadelerini kullandı.

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2022

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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