https://sputniknews.com.tr/20221221/istanbulda-ulasima-zam-asgari-ucret-belirlenemedigi-icin-ertelendi-1064846945.html
İstanbul'da ulaşıma zam asgari ücret belirlenemediği için ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam asgari ücret belirlenemediği için ertelendi
İstanbul’da toplu taşımaya 2023 yılında geçerli olacak zamlı tarifeyi belirlemek üzere İBB UKOME gündeme gelen teklif ertelendi. UKOME, asgari ücretin... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T20:09+0300
2022-12-21T20:09+0300
2022-12-21T20:12+0300
ulaşım
zam
ukome
türkiye
asgari ücret
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplantılarının aralık ayı oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında yapılan oturumda yeni yılın zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi için hazırlanan teklif gündeme geldi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME’yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum” teklifinde bulundu.Teklif oy birliğiyle kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-2023-yili-icin-44-trilyon-lira-geliri-olan-butceyi-milletimize-kazandirdik-1064825192.html
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ulaşım, zam, ukome, asgari ücret, istanbul
ulaşım, zam, ukome, asgari ücret, istanbul
İstanbul'da ulaşıma zam asgari ücret belirlenemediği için ertelendi
20:09 21.12.2022 (güncellendi: 20:12 21.12.2022) Abone ol
İstanbul’da toplu taşımaya 2023 yılında geçerli olacak zamlı tarifeyi belirlemek üzere İBB UKOME gündeme gelen teklif ertelendi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinden sonra aralık ayı içerisinde olağanüstü toplanarak, yeni yılda uygulanacak toplu taşıma ücretlerini belirleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplantılarının aralık ayı oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında yapılan oturumda yeni yılın zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi için hazırlanan teklif gündeme geldi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME’yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum” teklifinde bulundu.
Teklif oy birliğiyle kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.