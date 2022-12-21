https://sputniknews.com.tr/20221221/istanbulda-ulasima-zam-asgari-ucret-belirlenemedigi-icin-ertelendi-1064846945.html

İstanbul'da ulaşıma zam asgari ücret belirlenemediği için ertelendi

İstanbul'da ulaşıma zam asgari ücret belirlenemediği için ertelendi

İstanbul’da toplu taşımaya 2023 yılında geçerli olacak zamlı tarifeyi belirlemek üzere İBB UKOME gündeme gelen teklif ertelendi. UKOME, asgari ücretin... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T20:09+0300

2022-12-21T20:09+0300

2022-12-21T20:12+0300

ulaşım

zam

ukome

türkiye

asgari ücret

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplantılarının aralık ayı oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında yapılan oturumda yeni yılın zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi için hazırlanan teklif gündeme geldi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Ücret düzenlemelerimiz 3 katsayılı tablo ile belirleniyor. Enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt. Asgari ücret henüz sonuçlanmadı. Dün sonuçlanması bekleniyordu. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından UKOME’yi olağanüstü toplantıya çağırmayı talep ediyorum” teklifinde bulundu.Teklif oy birliğiyle kabul edildi. UKOME, asgari ücretin belirlenmesinin ardından aralık ayı bitmeden bir kez daha zam oranını belirlemek üzere olağanüstü toplanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-2023-yili-icin-44-trilyon-lira-geliri-olan-butceyi-milletimize-kazandirdik-1064825192.html

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