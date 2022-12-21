https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-2023-yili-icin-44-trilyon-lira-geliri-olan-butceyi-milletimize-kazandirdik-1064825192.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız

Enflasyonu düşürmenin önünde engel kalmadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız"... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T12:14+0300

2022-12-21T12:14+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

grup toplantısı

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bütçe

enflasyon

asgari ücret

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.'Enflasyon tepetaklak aşağı inecek'Erdoğan'ın enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajları da oldu. "Küresel krizlerin ülkemize yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkınların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Biz üretim, istihdam, cari fazla ile büyüme hedefine ulaşıyoruz. Bizi eleştirenler bile söylemlerini değiştirmeye ve yumuşatmaya başladı" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar yüzünden eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz" dedi.Enflasyonun hızla düşürülmesi için bir engel kalmadığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız. 2023 hayat pahalılığından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz sabırlı ve dirayetli duruşla yapabiliriz" diye konuştu.Erdoğan, ''2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılı için 4.4 trilyon lira geliri, 3.8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalar şöyle:"Geçen cuma günü geç saatlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 merkezi yönetim bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılı için 4,4 trilyon lira geliri, 3,8 trilyon lira gideri olan bütçeyi milletimize kazandırdık. Genel kurulda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik ortamda görüşmeleri tamamlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bütçeyi milletin bütçesi olarak hazırladık, öyle de uygulayacağız.Muhalefette ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin daha fazlasına sahip olan bir irade göremiyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. İftira, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber şahit olduk. Bizim milletimize sözümüz bakidir.Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan inancını daha da güçlendirerek adaleti daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu, emniyetimizi, istihbaratımızı her alanda güçlendirerek ülkemizi suç çetelerinden ve terör örgütlerinden arındırdık. Ülkemizin güvenlik altyapısını tehditlere karşı koruyacak donanıma kavuşturmayı sürdüreceğiz.Yardıma ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında yer aldık. Önümüzdeki dönemde değişen şartlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.Enerjide kurulu gücümüzü üç katından fazla artırdık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine yükselttik, doğal gazı 81 ilimize yaygınlaştırdık. Avrupa şu anda doğalgazda felaketler yaşıyor. Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğalgazını, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini hizmete alıp enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.Sanayide verdiğimiz destekler ve altyapı yatırımlarıyla sadece OSB'lerdeki işletme sayısını 11 binden 56 bine, istihdamı 415 binden 2.3 milyona çıkardık. Savunma sanayiinde dünya çapında rekabet gücü kazandık.Küresel krizlerin ülkemize yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkınların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Biz üretim, istihdam, cari fazla ile büyüme hedefine ulaşıyoruz. Bizi eleştirenler bile söylemlerini değiştirmeye ve yumuşatmaya başladı.'Maaş artışlarının erimesine izin vermeyiz'Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçılar yüzünden eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için enflasyonun hızla düşürülmesi dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak inişine tanık olacağız. 2023 hayat pahalılığından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Bunu da 85 milyon hep birlikte göstereceğimiz sabırlı ve dirayetli duruşla yapabiliriz.'Bay Kemal, oğluna sahip çık'Daha bismillah demeden 6 kafadan 6 ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin ardından iş çevirdiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçen hafta, hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil bireysel eylemi nedeniyle ceza alan şahıs... Yasak kararını akılalmaz bir sevinçle kucaklaşarak, çak yaparak kutlayanı mı ararsınız... Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi hesaplar yapanı mı ararsınız... Tekmili birden ortaya döküldü. CHP'nin başındaki zat, birbirlerinin gözünü oyma derecesine gelen şahısla baba-oğul gibiyiz diyor. Biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık.'Asgari ücreti yarın açıklayacağız'Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına dair pekçok şeyi gündemden çıkardık. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.Türkiye bu yılı yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle kapatacak.Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız."

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recep tayyip erdoğan, grup toplantısı, haberler, bütçe, enflasyon, asgari ücret