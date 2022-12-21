https://sputniknews.com.tr/20221221/hastane-randevusunu-iptal-etmeyene-yaptirim-uygulanacak-1064838114.html

Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım uygulanacak

Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T16:12+0300

2022-12-21T16:12+0300

2022-12-21T16:12+0300

türkiye

fahrettin koca

randevu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

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Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amaçlı harekete geçti.Artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.Ekim ayında randevuya gitmeme oranı yüzde 21Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221210/bakan-koca-85-yasindan-buyuklerimizin-her-birini-hekim-arkadasimiza-emanet-etmek-edecegiz-1064425246.html

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)