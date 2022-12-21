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https://sputniknews.com.tr/20221221/hastane-randevusunu-iptal-etmeyene-yaptirim-uygulanacak-1064838114.html
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım uygulanacak
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım uygulanacak
Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:12+0300
2022-12-21T16:12+0300
türkiye
fahrettin koca
randevu
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
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Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amaçlı harekete geçti.Artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.Ekim ayında randevuya gitmeme oranı yüzde 21Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221210/bakan-koca-85-yasindan-buyuklerimizin-her-birini-hekim-arkadasimiza-emanet-etmek-edecegiz-1064425246.html
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fahrettin koca, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
fahrettin koca, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım uygulanacak

16:12 21.12.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Tedavi Süreci
Tedavi Süreci - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
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Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulamaya başladı. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.
Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amaçlı harekete geçti.
Artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu. Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.
Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.
Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

Ekim ayında randevuya gitmeme oranı yüzde 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.
Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.
Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.
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