https://sputniknews.com.tr/20221210/bakan-koca-85-yasindan-buyuklerimizin-her-birini-hekim-arkadasimiza-emanet-etmek-edecegiz-1064425246.html
Bakan Koca açıkladı: 85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulaması
Bakan Koca açıkladı: 85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulaması
Sağlık Bakanı Koca "85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz, hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan ediyoruz"... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T23:21+0300
2022-12-10T23:21+0300
2022-12-10T23:42+0300
fahrettin koca
türkiye
doktor
yaşlı
ilaç
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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:
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fahrettin koca, doktor, yaşlı, ilaç
fahrettin koca, doktor, yaşlı, ilaç
Bakan Koca açıkladı: 85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulaması
23:21 10.12.2022 (güncellendi: 23:42 10.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca "85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz, hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.
TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:
"Yeni düzenlemeyle büyükler tek bir hekim tarafından takip edilecekler. 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz.
85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız.
İlaçta küresel arz ve kur yüzünden fiyatlama sorunu var, stok sorununun farkındayız. Hastalarımızı ilaçsız bırakmayız, ilaç arayan bulacak.