https://sputniknews.com.tr/20221221/hablemitoglu-suikasti-davasi-teror-mahkemesinde-gorulecek-1064844353.html

Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek

Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yargılama, terör dosyalarının görüldüğü ihtisas mahkemesinde yapılacak. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T18:21+0300

2022-12-21T18:21+0300

2022-12-21T18:21+0300

necip hablemitoğlu

levent göktaş

suikast

fetö

terör

türkiye

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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ancak mahkeme, cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiği gerekçesiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dava dosyasının terör davalarının görüldüğü ihtisas mahkemesine gönderilmesine hükmetti.Başsavcılık karara itiraz ederek yargılamanın genel mahkemede görülmesini talep etti.İtiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosya Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.İncelemesini tamamlayan mahkeme, "görevsizlik" kararının yerinde olduğuna hükmetti ve savcılığın itirazını reddetti.Bu kararın ardından Hablemitoğlu suikastı davası, terör mahkemesinde görülecek.'Cinayeti FETÖ azmettirdi'Mahkemenin gerekçesinde suikastın, FETÖ'nün azmettirmesi sonucunda gerçekleştiği, sanık Mustafa Levent Göktaş ve ekibinin örgütlenmesinin ise FETÖ adına hareket ettiği vurgulandı.Suikastın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda cebir ve şiddet kullanılarak baskı, korku, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle işlendiği belirtilen kararda, sanıkların bu doğrultuda hareket ettikleri ve suçun terör suçu olduğu aktarıldı.Kararda şu tespite yer verildi:İddianameİddianamede, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.Emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu 'tasarlayarak öldürdükleri' belirtilen iddianamede, bu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İddianamede, ayrıca Göktaş'ın 'örgüt kurmak' suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise 'suç örgütüne üyelik'ten 4 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın 'suç örgütüne üyelik'ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianamede Mehmet Narin'in de suç örgütüne üye olmaktan 4 yıla kadar hapsi istendi.

https://sputniknews.com.tr/20221216/hablemitoglu-suikasti-faillerinden-goktasi-turkiyeye-getirecek-ucak-bulgaristandan-ayrildi-1064685435.html

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necip hablemitoğlu, levent göktaş, suikast, fetö, terör