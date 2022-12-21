https://sputniknews.com.tr/20221221/garo-paylan-biz-bagimsiz-yargi-ve-ozgur-basini-savunuyoruz-altili-masa-da-aynisini-savunmuyor-mu-1064828708.html

Garo Paylan: Biz bağımsız yargı ve özgür basını savunuyoruz, Altılı Masa da aynısını savunmuyor mu?

Garo Paylan: Biz bağımsız yargı ve özgür basını savunuyoruz, Altılı Masa da aynısını savunmuyor mu?

HDP’li Paylan, “Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz Altılı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T13:31+0300

2022-12-21T13:31+0300

2022-12-21T13:31+0300

garo paylan

görüş

hdp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103912/91/1039129120_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7a377cd16b32c352baecae4c7c357290.jpg

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye polis tokatı ve HDP’ye hazine yardımının bloke edilmesi talebini HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Paylan, “Tüm Altılı Masa siyasi partilerini sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Bir demokrasi ittifakına ihtiyaç var. Bu cesareti gösteremezsek kazanmamızı riski atacağız. Çocuklarımız torunlarımız hepimize lanet edecekler bizi neden tek adam rejimi karanlığına mahkum ettinizi niye bir araya gelmediniz diyecekler” dedi.İşte Garo Paylan’ın açıklamalarından satırbaşları:“Türkiye büyük bir karanlığa doğru sürükleniyor, köprüden önce son çıkışa gidiyoruz. Ya Türkiye tek adam rejimine tam teslim olacak ya da ülkemizi buradan çıkarıp demokrasi rayına sokacağız. Burada çağrımız şu yönde. HDP’li belediyelere kayyum atandığında, biz ‘Diyarbakır’a Van’a Mardin’e kayyum atanmasına sessiz kalırsanız sıra İstanbul’a gelir’ dedik. Dediğimiz çıktı. Şimdi HDP’li İl Başkanı’na tokat atılmasına, HDP Eş Genel Başkanı’nın ablukaya alınmasına sessiz kalırsanız sıra size gelir diyoruz. Bütün hukuksuz uygulamaları HDP üzerinden meşrulaştırıyorlar.Erdoğan muhalefette olsaydı...Altılı masanın hitap ettiği yüzde 40 civarındaki oya HDP’nin yüzde 15’lik oyunu eklersek yüzde 55’e ulaşıyoruz. Ama bundan daha fazlasına ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü devranın döneceği hissine kapılacağız, rüzgarı arkamıza alacağız ve yüzde 60-65 oyla tek adam rejimine son vereceğiz. Sokakta İYİ Partililer ve CHP’liler bizlerin yolunu çevirip ‘lütfen bir araya gelin’ diyorlar. Siyaset cesaret meselesidir. Tayyip Erdoğan’ın muhalefette olduğunu düşünün, emin olun HDP’nin kapısından ayrılmazdı. HDP’ye yapılan zulmü lanetlerdi. Ama şu anda Erdoğn iktidarda bunları yaparken muhalefetin yapması gereken demokratik siyaseti savunmaktır. Bu düzeni değiştirmek için HDP’yle ittifak kurun demiyoruz. Demokrasiyle ittifak kurun diyoruz. Asgari müşereklerde ortak bir cumhurbaşkanımız olsun diyoruz. Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz Altılı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?'HDP’siz bu seçim kazanılamaz'İktidarın tek malzemesi 'Vay siz HDP ilesiniz, masanın altında HDP var'. Kimse şunu unutmasın HDP’siz bu seçim kazanılamaz. Bunun yol haritasını oluşturmak zorundayız. Şeffaf bir şekilde ne konuştuğumuzu nasıl ülkeyi tek adam rejiminden kurtaracağımızı belirleriz, daha sonra farklı görüşler varsa seçimi kazandıktan sonra siyasi mücadeleyi devam ettiririz. Tüm Altılı Masa siyasi partilerini sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Bir demokrasi ittifakına ihtiyaç var. Bunu en geniş şekilde kurduğumuz zaman yüzde 75-80 oyla kazanarak bu tek adam rejimini çöpe atacağız. Bu cesareti gösteremezsek kazanmamızı riski atacağız. Çocuklarımız torunlarımız hepimize lanet edecekler bizi neden tek adam rejimi karanlığına mahkum ettinizi niye bir araya gelmediniz diyecekler.”

https://sputniknews.com.tr/20221219/altili-masa-ortak-politika-belgesinin-yazim-calismasini-tamamladi-1064752975.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

garo paylan, hdp, cumhuriyet halk partisi (chp)