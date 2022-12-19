https://sputniknews.com.tr/20221219/altili-masa-ortak-politika-belgesinin-yazim-calismasini-tamamladi-1064752975.html

Altılı masa, ortak politika belgesinin yazım çalışmasını tamamladı

Altılı masa, ortak politika belgesinin yazım çalışmasını tamamladı

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen altı parti ortak politika belgesinin yazım çalışmalarında sona geldi. Altı partinin ortak seçim... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T13:26+0300

2022-12-19T13:26+0300

2022-12-19T13:26+0300

politika

6'lı masa

chp

iyi parti

demokrat parti (dp)

gelecek partisi

deva partisi

saadet partisi

güçlendirilmiş parlamenter sistem

seçim

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Altı partinin ortak politika belgesi hazırlamak için kurduğu çalışma grubu, belgenin yazımını tamamladı. Seçim beyannamesi niteliği taşıyacak olan ortak metin 9 ana başlık 60 alt başlıktan oluşuyor. Çalışma grubu metin üzerindeki son düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra metni genel başkanlara sunacak.Çalışma grubunun hazırladığı metinde hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma başlıklarında atılacak adımlar belirlendi.Metin üzerinde düzeltme yapılıyorPartiler bu 9 ana başlığa ilişkin kendi çözüm önerilerini içeren metinler tek bir metin haline dönüştürdü. Yazım çalışmaları tamamlanan metinde partilerin üzerinden oy birliği ile anlaştığı maddeler beyaz, üzerinden müzakere yapılacak maddeler sarı, en az bir üyenin itiraz ettiği maddeler ise kırmız ile işaretlendi. Sarı ve kırmızı ile işaretli başlıklar çalışmanın sonunda yeniden ele alınacak ve metin üzerinde son düzenlemeler önümüzdeki hafta tamamlanacak.Ocak başında liderlere sunulacakOrtak politika hazırlık komisyonun son şeklini verdiği metin, yeni yılda altı partinin genel başkanı sunulacak. Ortak metni genel başkanların onaylaması durumunda büyük bir törenle ortak politika belgesi liderler tarafından imzalanarak kamuoyuna açıklanacak.Aday açıklanması için takvim belirlenecekAltılı partinin seçim beyannamesi anlamına da gelen ortak politika belgesinin belirlenmesi sonrasında, seçildikten sonran bu vaatleri hayata geçirecek olan cumhurbaşkanı adayının açıklanma süreci de başlayacak. Ortak politika belgesi ile aday açıklanmasının aynı zamanda yapılabileceği de öngörülüyor.'Cumhurbaşkanı sarayları kullanmayacak'Çalışma başlıkları arasında uzlaşılan konular arasında kamuda israfa son vereme, tüm gereksiz harcamalara son verme, temsil ağırlama harcamaları yarı yarıya azaltılması, cumhurbaşkanı kullanımında olan saraylar, köşkler ve yalıların kullanımına son verilmesi, kamu personelinin birden fazla yerden maaş almasının engellenmesi, araç tahsisi, makam odalarının kullanımı, çakarlı araba kullanımın kısıtlanması gibi başlıklar yer alıyor.

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2022

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6'lı masa, chp, iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem, seçim