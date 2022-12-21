https://sputniknews.com.tr/20221221/fransada-grev-nedeniyle-23-araliktaki-tren-seferlerinin-3te-1i-iptal-edildi-1064815143.html

Fransa'da grev nedeniyle 23 Aralık'taki tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi

Fransa'da grev nedeniyle 23 Aralık'taki tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi

Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği bildirildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

fransa

demir yolu

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Fransız basınındaki habere göre, ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF kontrolörlerinin grevi, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladığı bu hafta sonunda tren seferlerinde aksamalara neden olacak.Bu sebeple cuma günü her 3 tren seferinden 1'i iptal edildi.Hafta sonu beklenen 800 bin tren yolcusundan yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı öngörülüyor.Tren kontrolörleri, maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221220/ingilterede-hemsireler-ikinci-kez-greve-gitti-1064787185.html

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