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https://sputniknews.com.tr/20221221/fransada-grev-nedeniyle-23-araliktaki-tren-seferlerinin-3te-1i-iptal-edildi-1064815143.html
Fransa'da grev nedeniyle 23 Aralık'taki tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi
Fransa'da grev nedeniyle 23 Aralık'taki tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi
Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği bildirildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T00:48+0300
2022-12-21T00:48+0300
ekonomi
fransa
demir yolu
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Fransız basınındaki habere göre, ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF kontrolörlerinin grevi, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladığı bu hafta sonunda tren seferlerinde aksamalara neden olacak.Bu sebeple cuma günü her 3 tren seferinden 1'i iptal edildi.Hafta sonu beklenen 800 bin tren yolcusundan yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı öngörülüyor.Tren kontrolörleri, maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/ingilterede-hemsireler-ikinci-kez-greve-gitti-1064787185.html
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fransa, demir yolu
fransa, demir yolu

Fransa'da grev nedeniyle 23 Aralık'taki tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi

00:48 21.12.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUFransa demiryolları
Fransa demiryolları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği bildirildi.
Fransız basınındaki habere göre, ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF kontrolörlerinin grevi, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladığı bu hafta sonunda tren seferlerinde aksamalara neden olacak.
Bu sebeple cuma günü her 3 tren seferinden 1'i iptal edildi.
Hafta sonu beklenen 800 bin tren yolcusundan yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı öngörülüyor.
Tren kontrolörleri, maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.
İngiltere'de hemşireler ikinci kez greve gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
DÜNYA
İngiltere'de hemşireler ikinci kez greve gitti
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