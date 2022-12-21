https://sputniknews.com.tr/20221221/dogu-perincekten-imamoglu-yorumu-o-cezayi-veren-hakime-helal-olsun-1064826018.html

Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’

Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK üyelerine yönelik hakaret davasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı değerlendirdi ve "O cezayı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T12:27+0300

2022-12-21T12:27+0300

2022-12-21T12:27+0300

politika

doğu perinçek

vatan partisi

ekrem imamoğlu

hakaret

siyaset yasağı

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıç da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221219/icisleri-bakani-soyludan-imamoglu-aciklamasi-kayyum-atanmaz-ceza-onanirsa-aciga-alirim-1064747661.html

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doğu perinçek, vatan partisi, ekrem imamoğlu, hakaret, siyaset yasağı