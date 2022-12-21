https://sputniknews.com.tr/20221221/dogu-perincekten-imamoglu-yorumu-o-cezayi-veren-hakime-helal-olsun-1064826018.html
Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’
Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK üyelerine yönelik hakaret davasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı değerlendirdi ve "O cezayı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:27+0300
2022-12-21T12:27+0300
2022-12-21T12:27+0300
politika
doğu perinçek
vatan partisi
ekrem imamoğlu
hakaret
siyaset yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_3b06ab6b5222bbd4d3047a4dde2f493a.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıç da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/icisleri-bakani-soyludan-imamoglu-aciklamasi-kayyum-atanmaz-ceza-onanirsa-aciga-alirim-1064747661.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/16/1045028925_119:0:838:539_1920x0_80_0_0_06d1b0b030e13e987edbefe0f8da2e44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, vatan partisi, ekrem imamoğlu, hakaret, siyaset yasağı
doğu perinçek, vatan partisi, ekrem imamoğlu, hakaret, siyaset yasağı
Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’
Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK üyelerine yönelik hakaret davasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı değerlendirdi ve "O cezayı veren hakime helal olsun" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıç da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.