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Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’
Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK üyelerine yönelik hakaret davasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı değerlendirdi ve "O cezayı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:27+0300
2022-12-21T12:27+0300
politika
doğu perinçek
vatan partisi
ekrem imamoğlu
hakaret
siyaset yasağı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıç da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/icisleri-bakani-soyludan-imamoglu-aciklamasi-kayyum-atanmaz-ceza-onanirsa-aciga-alirim-1064747661.html
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doğu perinçek, vatan partisi, ekrem imamoğlu, hakaret, siyaset yasağı
doğu perinçek, vatan partisi, ekrem imamoğlu, hakaret, siyaset yasağı

Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu’ yorumu: ‘O cezayı veren hakime helal olsun’

12:27 21.12.2022
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Fotoğraf : Vatan Partisi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK üyelerine yönelik hakaret davasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı değerlendirdi ve "O cezayı veren hakime helal olsun" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıç da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
POLİTİKA
İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Kayyum atanmaz, ceza onanırsa açığa alırım
19 Aralık, 12:23
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