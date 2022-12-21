https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-haftanin-yalan-haberlerini-paylasti-1064842292.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı haftanın yalan haberlerini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı haftanın yalan haberlerini paylaştı

İletişim Başkanlığı’nca, 12-18 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. HDP’li Garo Paylan’ın Dezenformasyon Bülteni’ne ilişkin iddiaları ve... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T17:16+0300

2022-12-21T17:16+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

dezenformasyon

kırmızı bülten

yalan haber

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 12-18 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni’ni yayımlandı.Dezenformasyon Bülteni’ndeki başlıklar şöyle:Bültende, Meclis Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. turunda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nden, 6 yaşında çocuk gelin olayına ilişkin kısmın bir bölümünü okuyarak 'Haber bu kadar' iddiasında bulunduğu belirtildi.İddiaya konu 5-11 Aralık tarihli Dezenformasyon Bülteni incelendiğinde, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" iddialarına ilişkin detaylı bilgi ve açıklamaların yer aldığının açıkça görüleceği, mağdurun başvurusu sonrası yaşanan sürece ve olayı gündeme getiren gazetecilerin açıklamalarına yer verildiği ifade edildi.Paylan'ın, "HDP, Taksim saldırısının araştırılması için önerge verdi, AK Parti ve MHP reddetti" ifadelerinin doğru olduğunu ileri sürdüğü ancak bunun da bültenle yalanlandığının aktarıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıBültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasına ilişkin iddialar da yer aldı.Samsun'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandığı anımsatılan bültende, şunlar kaydedildi:‘MERNİS'in, dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olduğunu göstermiştir’Bültende, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgileri internette satılıyor’ iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistem olduğu ve her yıl düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırıldığı vurgulanan açıklamada, "Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde, güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlarla ortaya koyulmuştur. Yapılan testler MERNİS'in, verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetinin olmadığını tespit etmiş ve dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olduğunu göstermiştir. Paylaşılan görüntülerde, MERNİS altyapısında bulunmayan birtakım sorgulama bilgileri, MERNİS bilgisiymiş gibi sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.Dezenformasyon Bülteni'nde, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan ‘Yeni düzenleme ile çalışanlar artık yemek kartlarıyla alışveriş yapamayacak’ iddiasının gerçek dışı olduğu, Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'nin yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-5-11-aralik-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1064506465.html

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recep tayyip erdoğan, dezenformasyon, kırmızı bülten, yalan haber