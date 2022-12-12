https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-5-11-aralik-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1064506465.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5-11 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5-11 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 5-11 Aralıktarihlerini kapsayan Dezenformasyon Bülteni'nde, Hatay'da, TOKİ'nin Türklere değil, Suriyelilere ev... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T23:36+0300

2022-12-12T23:36+0300

2022-12-12T23:36+0300

türkiye

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iletişim başkanlığı

dezenformasyon

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, 5-11 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.Bültende, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı", "Bayraktar TB2'nin parçaları dışarıdan alınıp Türkiye'de birleştiriliyor", "Üzerinde bazı yazılar bulunan mühimmatın TSK'ye ait olduğu" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.Bazı siyasiler tarafından dillendirilen ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" başlıklı iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:Olayı Türkiye'nin gündemine taşıyan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, katıldıkları bir televizyon programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk günden beri mağdurun yanında olduğunu açıkladıklarına yer verilen bültende, "'Devletimiz mağdurla ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor.' ifadelerini kullanan Soykan, Aile Bakanlığını tebrik etmiştir. Aynı programda konuşan Ağırel de 'İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş, barınmasını sağlamış, çocuğa eğitim sağlamış ve mesleki eğitim kurslarına göndermiş...' ifadelerini kullanmıştır" bilgisi aktarıldı.Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine yönelik dezenformasyon'Cumhurbaşkanı yurt dışı ziyaretine gittiğinde, ülkeyi vekaleten herhangi biri yönetebilir' iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile nitelikleri, seçimi ve diğer hususların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 8, 101, 103, 104, 105 ve 106'ncı maddelerinde belirtildiği kaydedildi.Anayasa'nın 106'ncı maddesine göre, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısının Cumhurbaşkanına vekalet edeceği ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacağı bilgisine yer verilen bültende, "Hukuk sistemimizdeki normlar hiyerarşisinin bir gereği olarak Anayasa'da yer alan bir maddenin aksini gerektiren bir kararname çıkarılamaz, yürürlüğe konamaz" ifadesi kullanıldı.'Bayraktar TB2'nin parçaları dışarıdan alınıp Türkiye'de birleştiriliyor' iddiasıBir televizyon programında geçen, "İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda bugüne kadar yapılmayan bir şey yapmadılar. Her şeyi dışarıdan alıp burada birleştiriyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:- Hakkari'deki silahlı yaralama olayına ilişkin iddialarBültende, sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hakkari MHP İl Başkanı Fatih Özbek, bir şahsı silahla yaraladı" iddiasının, bölgede huzuru bozma maksadıyla yapılmış açık bir manipülasyon olduğu bildirildi.Kimliği belirlenen iki şahıs arasında alacak verecek konusundan kaynaklı husumet sonucu ateşli silahla yaralama olayının gerçekleştiği, konunun şüphelisinin olaydan kısa zaman sonra yakalanarak adli tahkikata başlanıldığı bilgisine yer verilen bültende, "Bahsi geçen olayla MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in bir ilgisi yoktur. Ayrıca bu olayı kasıtlı biçimde manipüle ederek huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan şahıslar hakkında da gerekli adli süreç başlatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.'FETÖ'cü Enes Kanter'in BM'de Türkiye aleyhine konuşma yapacağı' iddiasıEnes Kanter'in New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde, Türkiye aleyhine bir konuşma yapacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, Kanter'in BM'ye korsan bir şekilde girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.Bültende, şu ifadeler yer aldı:'Üzerinde bazı yazılar bulunan mühimmatın TSK'ye ait olduğu' iddiasıDezenformasyon Bülteni'nde bazı basın yayın organlarında yer alan ve TBMM'ye taşınan, "Türk askeri bir roketin üzerine 'Suriye El-Bab'tan Mahmut Efendi cemaatine selam olsun. Hizmetlerinizin devamı için' yazdı" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.İddiaya konu roketle ilgili iddiaların 2020'de de ortaya atıldığı belirtilen bültende, fotoğraftaki mühimmatın, RPG-7 roketatarın PG-7L modeli başlığı olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunmadığı kaydedildi.'Hatay'da TOKİ Türklere değil, Suriyelilere ev verdi' iddiasıBazı basın yayın organlarında yer alan, "TOKİ'den Suriyelilere ev. Hatay'da Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221205/iletisim-baskanligi-28-kasim-4-aralik-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1064220553.html

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