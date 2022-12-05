https://sputniknews.com.tr/20221205/iletisim-baskanligi-28-kasim-4-aralik-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1064220553.html

İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, 28 Kasım-4 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, 7 başlıkta öne çıkan 'haftanın yalan... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T21:10+0300

2022-12-05T21:10+0300

2022-12-05T21:10+0300

dezenformasyon

iletişim başkanlığı

türkiye

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İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı."Türkiye yabancı büyükelçilikleri güvenlik tehditlerine karşı uyardı" başlıklı iddiaya dikkat çekilen bültende, Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın, 'Türkiye ile ilgili isimsiz kaynaklı yalan haberlerine bir yenisini eklediği' belirtildi.Reuters'ın abonelerine servis ettiği haberde, "Üç batı Avrupa büyükelçiliği ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk makamları tarafından olası güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığını ve konunun hassasiyeti nedeniyle isim verilmemesini istediklerini söyledi" ifadelerinin yer aldığı kaydedilen bültende, Türkiye'deki büyükelçiliklerin güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.Bültende, Türkiye Cumhuriyeti ilgili kurumlarından, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajının söz konusu olmadığı kaydedildi.'Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine olası harekatı IŞİD'i güçlendirir' iddiasıABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan makalede, PKK/YPG elebaşlarının açıklamaları dayanak gösterilerek Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı düzenleyeceği olası bir harekatın IŞİD ile mücadeleyi zayıflatacağı iddiası aktarılan bültende, şu ifadeler yer aldı:Bültende, IŞİD'e yönelik harekatlar ve operasyonlara ilişkin bilgilerle, yürütülen mücadele sonucunda sınır güvenliğini sağlamak, IŞİD'in ülkeye yönelik terör saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile bölgede huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği, 216 gün süren ve 29 Mart 2017'de biten harekatta 71 Türk askerinin şehit olduğu anımsatıldı.Harekat kapsamında Cerablus, Çobanbey, Dabık, Kabasin ve Bab gibi yerleşim yerlerinin terör örgütü IŞİD'den arındırıldığı vurgulanan bültende 2 bin 647'si ölü olmak üzere 3 bin 60 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.Bültende, "Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Cerablus ve diğer bölgelere binlerce Suriyeli dönüş yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018’de Zeytindalı Harekatı başlatılmıştır. Bu operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı terörist sayısı 4 bin 500 olmuştur" ifadesi kullanıldı.Yurt içindeki operasyonlarda binlerce örgüt üyesinin tutuklandığı, güvenlik güçlerinin örgüte başarılı operasyonlarla diz çöktürdüğü belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:'Basınçlı hava kompresörü ihalesi şartnamesine 'Yunan malı şartı' konuldu' iddiasıBazı basın yayın organlarında yer alan, 'İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığında SAT komandolarının kullanacağı 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü için açılan ihalenin şartnamesine 'Yunanistan yapımı' şartı konuldu' iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:'Tekke ve zaviye öğrencileri sokağa taştı' iddiasıBir televizyon kanalında yayınlanan bazı görüntülerin, "Tekke ve zaviyeler 97 yıl sonra fiilen serbest. Öğrencileri de sokaklara böyle taşıyor" iddiasıyla servis edildiğine yer verilen bültende, yeniymiş gibi servis edilen görüntülerin, 2018 yılına ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca görüntülerin, iddiadaki gibi İstanbul'da değil, Rize'de çekildiği bildirildi.Bültende, görüntülerdeki öğrencilerin 'tekke ve zaviyelerden taşan öğrenciler değil, Rize Müftülüğü 3. İl Genel Hafızlık İcazet Merasimi yürüyüşüne katılan öğrenciler olduğu' kaydedildi.'Doktora saldıran şahıs Suriye uyruklu' iddiasıİzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktora saldırı olayıyla ilgili, "Saldırgan Suriye uyruklu" iddialarının doğru olmadığına yer verilen bültende, şu ifadeler kullanıldı:TOKİ başvuru ücretine ilişkin iddialarSosyal konut projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) başvurusu geçerli sayılan 5,1 milyon kişinin ödediği 500 liralık başvuru ücretiyle ilgili manipülatif paylaşımların tespit edildiği belirtilen bültende, "Kurada hak sahibi olmayan vatandaşların yaptığı başvuru ödemesi, herhangi bir yere aktarılmayacaktır. '250 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Bilgilendirme Formu'nda da belirtildiği gibi kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir" bilgisi verildi.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "YSK'ye ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu belirlendi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Haberlerde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan iddiaların dayandığı bir rapor bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu, iddia edildiği gibi bir rapor hazırlamamıştır. YSK'nin seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiği bir çalışması da bulunmamaktadır" denildi.

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