https://sputniknews.com.tr/20221221/borsa-rekor-tazeledi-1064830757.html

Borsa rekor tazeledi

Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T14:01+0300

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2022-12-21T14:01+0300

ekonomi

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ekonomi

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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.BIST 100 endeksi, 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,19 puan ve yüzde 0,65 değer kazancıyla 5.454,21 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile madencilik oldu.Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini vurguladı.Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221214/borsa-rekor-tazeledi-gordugu-en-yuksek-seviyeyi-530214-puana-tasidi-1064574611.html

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