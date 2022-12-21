https://sputniknews.com.tr/20221221/batumda-iphone-hirsizligi-magaza-turk-vatandasi-dedi-bin-dolar-odul-koydu-1064838443.html

Batum'da iPhone hırsızlığı: Mağaza 'Türk vatandaşı' dedi, bin dolar ödül koydu

Batum'da iPhone hırsızlığı: Mağaza 'Türk vatandaşı' dedi, bin dolar ödül koydu

Gürcistan'ın Batum şehrinde bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T16:26+0300

2022-12-21T16:26+0300

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batum

apple

hırsızlık

dünya

ödül

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Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.

https://sputniknews.com.tr/20220910/lubnanda-telefon-dukkani-soygununda-4-kisi-hayatini-kaybetti-1061036242.html

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batum, apple, hırsızlık, ödül