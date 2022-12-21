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https://sputniknews.com.tr/20221221/batumda-iphone-hirsizligi-magaza-turk-vatandasi-dedi-bin-dolar-odul-koydu-1064838443.html
Batum'da iPhone hırsızlığı: Mağaza 'Türk vatandaşı' dedi, bin dolar ödül koydu
Batum'da iPhone hırsızlığı: Mağaza 'Türk vatandaşı' dedi, bin dolar ödül koydu
Gürcistan'ın Batum şehrinde bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:26+0300
2022-12-21T16:32+0300
batum
apple
hırsızlık
dünya
ödül
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Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.
https://sputniknews.com.tr/20220910/lubnanda-telefon-dukkani-soygununda-4-kisi-hayatini-kaybetti-1061036242.html
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batum, apple, hırsızlık, ödül
batum, apple, hırsızlık, ödül

Batum'da iPhone hırsızlığı: Mağaza 'Türk vatandaşı' dedi, bin dolar ödül koydu

16:26 21.12.2022 (güncellendi: 16:32 21.12.2022)
© AFP 2022 / BRITTANY HOSEA-SMALLiPhone 14 pro
iPhone 14 pro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / BRITTANY HOSEA-SMALL
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Gürcistan'ın Batum şehrinde bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu. Hırsızlık ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor.
Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.
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