https://sputniknews.com.tr/20220910/lubnanda-telefon-dukkani-soygununda-4-kisi-hayatini-kaybetti-1061036242.html

Lübnan'da telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'da telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir telefon dükkanını soymaya çalışan silahlı hırsızlar 4 kişiyi öldürdü. Olayın ardından kentte tansiyon yükseldi... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T01:37+0300

2022-09-10T01:37+0300

2022-09-10T01:40+0300

dünya

lübnan

ortadoğu

soygun

trablusşam

necib mikati

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Trablusşam kentindeki bir telefon dükkanına gelen motosikletli soyguncuların el bombası atması ve ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.El Cedid" televizyonu, kimliği belirsiz soyguncuların makineli tüfek ve el bombası taşıdığını aktardı.Bunun üzerine Lübnan ordusundan bir gücün olay yerine gelip güvenlik çemberi oluşturdu.Kentte tansiyon yükseldiOlayın ardından kentte tansiyonun yükseldiği ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin devreye girdiği ifade edildi.Mikati'nin Trablusşam'da güvenliğin artırılması ve huzurun sağlanması için Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile irtibata geçtiği kaydedildi.

lübnan

trablusşam

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lübnan, ortadoğu, soygun, trablusşam, necib mikati