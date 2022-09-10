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https://sputniknews.com.tr/20220910/lubnanda-telefon-dukkani-soygununda-4-kisi-hayatini-kaybetti-1061036242.html
Lübnan'da telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir telefon dükkanını soymaya çalışan silahlı hırsızlar 4 kişiyi öldürdü. Olayın ardından kentte tansiyon yükseldi... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T01:37+0300
2022-09-10T01:40+0300
dünya
lübnan
ortadoğu
soygun
trablusşam
necib mikati
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Trablusşam kentindeki bir telefon dükkanına gelen motosikletli soyguncuların el bombası atması ve ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.El Cedid" televizyonu, kimliği belirsiz soyguncuların makineli tüfek ve el bombası taşıdığını aktardı.Bunun üzerine Lübnan ordusundan bir gücün olay yerine gelip güvenlik çemberi oluşturdu.Kentte tansiyon yükseldiOlayın ardından kentte tansiyonun yükseldiği ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin devreye girdiği ifade edildi.Mikati'nin Trablusşam'da güvenliğin artırılması ve huzurun sağlanması için Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile irtibata geçtiği kaydedildi.
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lübnan, ortadoğu, soygun, trablusşam, necib mikati
lübnan, ortadoğu, soygun, trablusşam, necib mikati

Lübnan'da telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti

01:37 10.09.2022 (güncellendi: 01:40 10.09.2022)
© AFP 2022 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir telefon dükkanını soymaya çalışan silahlı hırsızlar 4 kişiyi öldürdü. Olayın ardından kentte tansiyon yükseldi. Lübnan Başbakanı Mikati, kentte huzurun sağlanması ve güvenlik tedbirlerinin artırılması için devreye girdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Trablusşam kentindeki bir telefon dükkanına gelen motosikletli soyguncuların el bombası atması ve ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
El Cedid" televizyonu, kimliği belirsiz soyguncuların makineli tüfek ve el bombası taşıdığını aktardı.
Bunun üzerine Lübnan ordusundan bir gücün olay yerine gelip güvenlik çemberi oluşturdu.

Kentte tansiyon yükseldi

Olayın ardından kentte tansiyonun yükseldiği ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin devreye girdiği ifade edildi.
Mikati'nin Trablusşam'da güvenliğin artırılması ve huzurun sağlanması için Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile irtibata geçtiği kaydedildi.
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