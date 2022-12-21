https://sputniknews.com.tr/20221221/ato-baskani-barandan-asgari-ucret-aciklamasi-1064853654.html
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, "İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T23:32+0300
2022-12-21T23:32+0300
2022-12-21T23:32+0300
ekonomi
ankara ticaret odası (ato)
asgari ücret
recep tayyip erdoğan
gürsel baran
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin diğer ücretler için belirleyici olduğu ve işletmelerin devamlılığını etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.Baran, Twitter hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.Ülke gündeminde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan asgari ücret rakamını, binlerce çalışanla birlikte işverenler olarak kendilerinin de beklediklerini bildiren Baran, asgari ücretin çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hesaplandığını kaydetti.Baran, temel amaçlarının çalışanların refah içinde yaşamaları olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgini-asgari-ucret-gundemiyle-kabul-etti-1064849790.html
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ankara ticaret odası (ato), asgari ücret, recep tayyip erdoğan, gürsel baran
ankara ticaret odası (ato), asgari ücret, recep tayyip erdoğan, gürsel baran
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
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ATO Başkanı Baran, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, "İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bir ücret seviyesinin açıklanmasını temenni ediyoruz" dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin diğer ücretler için belirleyici olduğu ve işletmelerin devamlılığını etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.
Baran, Twitter hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.
Ülke gündeminde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan asgari ücret rakamını, binlerce çalışanla birlikte işverenler olarak kendilerinin de beklediklerini bildiren Baran, asgari ücretin çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hesaplandığını kaydetti.
Baran, temel amaçlarının çalışanların refah içinde yaşamaları olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Küresel rekabet ortamı, üretim maliyetleri, istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması açısından önem taşıyan asgari ücretin, diğer ücretler için belirleyici olduğu ve işletmelerin devamlılığını etkileyeceği unutulmamalıdır. İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bir ücret seviyesinin açıklanmasını temenni ediyoruz."