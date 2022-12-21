https://sputniknews.com.tr/20221221/ato-baskani-barandan-asgari-ucret-aciklamasi-1064853654.html

ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması

ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması

ATO Başkanı Baran, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, "İşçi ve işvereni memnun eden, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve hep birlikte geleceğe... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T23:32+0300

2022-12-21T23:32+0300

2022-12-21T23:32+0300

ekonomi

ankara ticaret odası (ato)

asgari ücret

recep tayyip erdoğan

gürsel baran

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin diğer ücretler için belirleyici olduğu ve işletmelerin devamlılığını etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.Baran, Twitter hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı.Ülke gündeminde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan asgari ücret rakamını, binlerce çalışanla birlikte işverenler olarak kendilerinin de beklediklerini bildiren Baran, asgari ücretin çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hesaplandığını kaydetti.Baran, temel amaçlarının çalışanların refah içinde yaşamaları olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgini-asgari-ucret-gundemiyle-kabul-etti-1064849790.html

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ankara ticaret odası (ato), asgari ücret, recep tayyip erdoğan, gürsel baran