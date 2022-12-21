https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgini-asgari-ucret-gundemiyle-kabul-etti-1064849790.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret gündemi üzerine bir araya geldi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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asgari ücret

vedat bilgin

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle Beştepe'de kabul etti.

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2022

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Sputnik Türkiye

asgari ücret, vedat bilgin, recep tayyip erdoğan