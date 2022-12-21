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https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgini-asgari-ucret-gundemiyle-kabul-etti-1064849790.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret gündemi üzerine bir araya geldi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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asgari ücret
vedat bilgin
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle Beştepe'de kabul etti.
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asgari ücret, vedat bilgin, recep tayyip erdoğan
asgari ücret, vedat bilgin, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti

22:06 21.12.2022 (güncellendi: 22:10 21.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret gündemi üzerine bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i asgari ücret gündemiyle Beştepe'de kabul etti.
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