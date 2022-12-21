Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221221/ajda-pekkandan-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odulu-aciklamasi-buyuk-bir-gurur-icindeyim-1064852847.html
Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Büyük bir gurur içindeyim
Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Büyük bir gurur içindeyim
Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirterek... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T23:08+0300
2022-12-21T23:08+0300
ajda pekkan
türkiye
cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064853141_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bcbe8bcd91c97cd9cf87d73201aa1df7.jpg
Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almasının ardından yazılı açıklama yaptı.Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" değerlendirmesinde bulundu.Pekkan, müzik hayatı boyunca Türkiye'ye bağlılığı ve sevgisi ile milli değerlerinin daima önemli ve öncelikli olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur" ifadelerine yer verdi.Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı onur verici ödülle daha iyi anladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odulleri-toreni-cumhurbaskani-erdogan--konusma-yapiyor-1064847253.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064853141_104:0:1189:814_1920x0_80_0_0_6c1706290b694110b4756604a9a4bee0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ajda pekkan, cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri
ajda pekkan, cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri

Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Büyük bir gurur içindeyim

23:08 21.12.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Ajda Pekkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirterek, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir" ifadesini kullandı.
Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Pekkan, müzik hayatı boyunca Türkiye'ye bağlılığı ve sevgisi ile milli değerlerinin daima önemli ve öncelikli olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur" ifadelerine yer verdi.
Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı onur verici ödülle daha iyi anladığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecek
Dün, 20:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала