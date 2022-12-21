https://sputniknews.com.tr/20221221/ajda-pekkandan-cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odulu-aciklamasi-buyuk-bir-gurur-icindeyim-1064852847.html

Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Büyük bir gurur içindeyim

Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Büyük bir gurur içindeyim

Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirterek... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T23:08+0300

2022-12-21T23:08+0300

2022-12-21T23:08+0300

ajda pekkan

türkiye

cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri

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Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almasının ardından yazılı açıklama yaptı.Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" değerlendirmesinde bulundu.Pekkan, müzik hayatı boyunca Türkiye'ye bağlılığı ve sevgisi ile milli değerlerinin daima önemli ve öncelikli olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur" ifadelerine yer verdi.Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı onur verici ödülle daha iyi anladığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskanligi-kultur-ve-sanat-buyuk-odulleri-toreni-cumhurbaskani-erdogan--konusma-yapiyor-1064847253.html

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ajda pekkan, cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri