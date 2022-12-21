Erdoğan: Görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecek

Hayrettin Karaman hocamız vesayete karşı dik duruşuyla temayüz etmiş bir kişiliktir. Benim de hocamdır. Hayrettin Karaman hocamız vesayete karşı dik duruşuyla temayüz etmiş bir kişiliktir. Benim de hocamdır.

Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır

Aşık Veysel'in yaşadığı dönemde sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında yaralar açmıştır. Aşık Veysel'in yaşadığı dönemde sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında yaralar açmıştır.

Bizim medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği mümbit topraklardır. Bizim medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği mümbit topraklardır.

Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleri ile ilgili gerekli adımları attık. Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleri ile ilgili gerekli adımları attık.

Ülkemizin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemizin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz.