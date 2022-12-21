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Erdoğan: Görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecek
Erdoğan: Görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada "Biz görevde olduğumuz... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T20:22+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat büyük ödülleri

Erdoğan: Görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecek

20:22 21.12.2022 (güncellendi: 21:01 21.12.2022)
© FotoğrafCumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada "Biz görevde olduğumuz sürece kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
Hayrettin Karaman hocamız vesayete karşı dik duruşuyla temayüz etmiş bir kişiliktir. Benim de hocamdır.
Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun, Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır
Aşık Veysel'in yaşadığı dönemde sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında yaralar açmıştır.
Bizim medeniyetimiz bir aşk medeniyetidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği mümbit topraklardır.
Son düzenlemeyle kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleri ile ilgili gerekli adımları attık.
Ülkemizin kültür varlığını daha da zenginleştiren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev biliyoruz.
Türkiye Yüzyılı, sanatın ve sanatçılarımızın da yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanı olarak attığınız ve atacağınız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum.
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