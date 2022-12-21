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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemlerini-saglayacagiz--1064847113.html
ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız
ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
abd
ukrayna
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye doğru yola çıktığı sırada ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221215/zaharova-ukraynaya-patriot-sevkiyati-abdnin-catismaya-mudahil-olma-riskini-artirir-1064621392.html
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abd, ukrayna
abd, ukrayna

ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız

20:16 21.12.2022 (güncellendi: 20:53 21.12.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail'de Amerikan Patriot'u
İsrail'de Amerikan Patriot'u - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye doğru yola çıktığı sırada ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.



Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
Ukrayna krizi
Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır
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