https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemlerini-saglayacagiz--1064847113.html

ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız

ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T20:16+0300

2022-12-21T20:16+0300

2022-12-21T20:53+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103424/08/1034240825_0:45:1025:621_1920x0_80_0_0_0ad94241e95573b1a4330fb143e4c573.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye doğru yola çıktığı sırada ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221215/zaharova-ukraynaya-patriot-sevkiyati-abdnin-catismaya-mudahil-olma-riskini-artirir-1064621392.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna