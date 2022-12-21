https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-ukraynaya-patriot-hava-savunma-sistemlerini-saglayacagiz--1064847113.html
ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız
ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye doğru yola çıktığı sırada ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221215/zaharova-ukraynaya-patriot-sevkiyati-abdnin-catismaya-mudahil-olma-riskini-artirir-1064621392.html
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abd, ukrayna
ABD: Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini sağlayacağız
20:16 21.12.2022 (güncellendi: 20:53 21.12.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye doğru yola çıktığı sırada ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.