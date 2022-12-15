https://sputniknews.com.tr/20221215/zaharova-ukraynaya-patriot-sevkiyati-abdnin-catismaya-mudahil-olma-riskini-artirir-1064621392.html
Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır
Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Kiev'e yapacağı olası Patriot füze savunma sistemi sevkiyatının ABD'nin Ukrayna'daki... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:15+0300
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD basınında yer alan Kiev'e Patriot sistemleri gönderilmesine ilişkin kararın bu hafta duyurulabileceğine dair haberleri değerlendirdi.Zaharova, "13 Aralık'ta ABD'nin Ukrayna'ya Patriot bataryası gönderme niyeti belirtildi. Daha önce okyanus ötesindekiler de dahil birçok uzman, bu adımın makul olduğundan şüphe ettiklerini ve bunun çatışmanın tırmanmasına, ABD ordusunun silahlı faaliyetlere doğrudan dahil olma riskinin artmasına yol açacağını ifade etti" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'ne ziyaretini eleştiren Zaharova, bu ziyaretin provokatif nitelikte ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BM personelinin bu tür eylemlerine son verme çağrısı da yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/beyaz-saray-ukraynaya-yardim-paketine-patriot-sistemlerinin-dahil-edilecegini-dogrulamadi-1064595641.html
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patriot, rusya, mariya zaharova, abd, ukrayna
patriot, rusya, mariya zaharova, abd, ukrayna
Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Kiev'e yapacağı olası Patriot füze savunma sistemi sevkiyatının ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olma riskini artıracağını söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD basınında yer alan Kiev'e Patriot sistemleri gönderilmesine ilişkin kararın bu hafta duyurulabileceğine dair haberleri değerlendirdi.
Zaharova, "13 Aralık'ta ABD'nin Ukrayna'ya Patriot bataryası gönderme niyeti belirtildi. Daha önce okyanus ötesindekiler de dahil birçok uzman, bu adımın makul olduğundan şüphe ettiklerini ve bunun çatışmanın tırmanmasına, ABD ordusunun silahlı faaliyetlere doğrudan dahil olma riskinin artmasına yol açacağını ifade etti" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'ne ziyaretini eleştiren Zaharova, bu ziyaretin provokatif nitelikte ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BM personelinin bu tür eylemlerine son verme çağrısı da yaptı.