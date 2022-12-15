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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/zaharova-ukraynaya-patriot-sevkiyati-abdnin-catismaya-mudahil-olma-riskini-artirir-1064621392.html
Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır
Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Kiev'e yapacağı olası Patriot füze savunma sistemi sevkiyatının ABD'nin Ukrayna'daki... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T13:15+0300
2022-12-15T13:15+0300
ukrayna krizi
patriot
rusya
mariya zaharova
abd
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD basınında yer alan Kiev'e Patriot sistemleri gönderilmesine ilişkin kararın bu hafta duyurulabileceğine dair haberleri değerlendirdi.Zaharova, "13 Aralık'ta ABD'nin Ukrayna'ya Patriot bataryası gönderme niyeti belirtildi. Daha önce okyanus ötesindekiler de dahil birçok uzman, bu adımın makul olduğundan şüphe ettiklerini ve bunun çatışmanın tırmanmasına, ABD ordusunun silahlı faaliyetlere doğrudan dahil olma riskinin artmasına yol açacağını ifade etti" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'ne ziyaretini eleştiren Zaharova, bu ziyaretin provokatif nitelikte ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BM personelinin bu tür eylemlerine son verme çağrısı da yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221214/beyaz-saray-ukraynaya-yardim-paketine-patriot-sistemlerinin-dahil-edilecegini-dogrulamadi-1064595641.html
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patriot, rusya, mariya zaharova, abd, ukrayna
patriot, rusya, mariya zaharova, abd, ukrayna

Zaharova: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı, ABD'nin çatışmaya müdahil olma riskini artırır

13:15 15.12.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Kiev'e yapacağı olası Patriot füze savunma sistemi sevkiyatının ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olma riskini artıracağını söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, ABD basınında yer alan Kiev'e Patriot sistemleri gönderilmesine ilişkin kararın bu hafta duyurulabileceğine dair haberleri değerlendirdi.
Zaharova, "13 Aralık'ta ABD'nin Ukrayna'ya Patriot bataryası gönderme niyeti belirtildi. Daha önce okyanus ötesindekiler de dahil birçok uzman, bu adımın makul olduğundan şüphe ettiklerini ve bunun çatışmanın tırmanmasına, ABD ordusunun silahlı faaliyetlere doğrudan dahil olma riskinin artmasına yol açacağını ifade etti" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi'ne ziyaretini eleştiren Zaharova, bu ziyaretin provokatif nitelikte ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BM personelinin bu tür eylemlerine son verme çağrısı da yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
Ukrayna krizi
Beyaz Saray, Ukrayna’ya yardım paketine Patriot sistemlerinin dahil edileceğini doğrulamadı
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