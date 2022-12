https://sputniknews.com.tr/20221220/yurt-disindan-noel-ve-yilbasi-hediyesi-talebinde-yuzde-50-artis-1064781299.html

Yurt dışından Noel ve yılbaşı hediyesi talebinde yüzde 50 artış

Yurt dışından Noel ve yılbaşı hediyesi talebinde yüzde 50 artış

Türkiye'deki üreticilerin yurt dışından aldığı Noel ve yılbaşı hediyelikleri talebinde geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanırken, bu alandaki ihracat tutarının... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T12:14+0300

2022-12-20T12:14+0300

2022-12-20T12:23+0300

yılbaşı

hediye

süs

ekonomi

noel

artış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064781694_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_287757d45a41e49a49c244bf3dc4b519.jpg

Şirketlerin, kurumların ve tüketicilerin özel günler için hediye talebi her geçen gün artarken, bu alandaki ürünler de giderek çeşitleniyor. Son yıllarda promosyonlarda elektronik ürünlerin ağırlığı artarken, dini bayramlarda klasik haline gelen hediyelerde ise çok fazla değişim gözlenmiyor.Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesi ve yılbaşı döneminde özellikle Hristiyan aleminde promosyon ve hediyelik ürünlere talep artıyor. Artan talep, Türk üreticilere ise siparişlerde yoğunluk olarak yansıyor.Sektör temsilcileri, yaptığı açıklamada, Noel ve yılbaşı döneminde yurt dışından artan hediyelik eşya talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.100'den fazla ülkeye promosyon ihracatıPromosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye'nin son yıllarda promosyon sektöründe hızlı büyüme yakaladığını söyledi.Onlarca sektörü direkt ilgilendiren promosyonda büyümenin son yıllarda genellikle çift hanelerde gerçekleştiğini anlatan Yücetürk, tekstilden mobilyaya, porselenden cama, deriden kırtasiyeye kadar onlarca sektörle doğrudan ilişkisi bulunan promosyonu diğer sektörler gibi dar bir alana konumlandırmadıklarını bildirdi.Yücetürk, Türkiye'nin başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere 100'den fazla ülkeye promosyon ihracatı gerçekleştirdiğini kaydederek, bu yıl promosyon ve hediyelik eşya ihracatının 3 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.'İki aydır talepleri karşılamak adına 7/24 çalışıyoruz'Mehmet Yücetürk, son yıllarda Noel ve yılbaşı döneminde promosyon talebinin sektör ortalamasının üzerinde arttığını belirterek, Christmas dönemi için genelde Noel Baba temalı tişört, atkı, bere, defter ve kupa bardak ile kar küresi talep edildiğini, sadece bu dönem için yapılan ihracat tutarının 40 milyon dolar civarında olduğunu anlattı.Yücetürk, "Yılbaşı için ise ajanda, defter, seramik grubu ve tekstil grubu alanında ve geniş yelpazede hediyelik talebi var. Son dönemde yılbaşı hediyeleri arasında taşınabilir güç kaynağı (powerbank), usb ve ses bombası dediğimiz bluetoothlu taşınabilir hoparlörler revaçta. Christmas dünyanın her yerinde aynı ancak yılbaşı talebi değişebiliyor" şeklinde konuştu.Son dönemde peluş oyuncak sektörünün yatırımının ve üretiminin de arttığını vurgulayan Yücetürk, peluş oyuncak sektörünün de bu dönemde gözle görülür ihracat yapmaya başladığını bildirdi.Hediyelik talebinin en çok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Fransa'dan geldiğini aktaran Yücetürk, "Noel ve yılbaşı hediyeliklerini 100'den fazla ülkeye gönderiyoruz. Bu alandaki ihracatımızın geçen yıla göre yüzde 50 artarak 400 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Son iki aydır talepleri karşılamak adına 7 gün 24 saat esasıyla 3 vardiya olarak çalışıyoruz. Ciddi bir talep var. Noel ve yılbaşı hediyeliklerinin yüzde 70'i son 3 ayda ihraç ediliyor" açıklamasında bulundu.'Hızlı üretim kabiliyetimiz sayesinde sipariş 3-4 günde ellerinde oluyor'PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yücetürk, Türkiye'nin hızlı ve kaliteli üretim kabiliyetinin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'ya yakınlığının bu alandaki ihracatı artırdığını belirterek, "Pazartesi verilen sipariş en geç perşembe günü Avrupa'daki raflarda oluyor. 3-4 günde sipariş ellerine ulaşıyor. Özellikle Christmas hediyeliklerinde elde ne kadar stok bulundurulacağını tahmin etmek zor oluyor. Bu nedenle stok bitince Türkiye'den hemen sipariş verilebiliyor" bilgilerini verdi.Türkiye'nin promosyon sektöründe sahip olduğu avantajların yabancı yatırımcıları da cezbettidiğini, bu alanda yerli ve yabancı yatırımların sürdüğünü dile getiren Yücetürk, özellikle Avrupa'dan talebin Türkiye'ye kaydığını bildirdi.Yücetürk, "Pandemi koşullarından sonra Çin'de hala sıfır Kovid politikası nedeniyle birçok fabrika çalışmıyor. Tedarik zincirinin kırılmasıyla Çin'e karşı oluşan olumsuz algıdan sonra Türkiye'ye büyük kayış var" açıklamasında bulundu.'İsme özel ürünler rağbet görüyor'İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar da hem yılbaşı süslemeleri hem de hediyelik ve promosyon konusunda firmaların yoğun bir dönemde olduğunu söyledi.Yapay yılbaşı ağacı, Noel çelengi, ağaç süslemeleri, aydınlatmalar ve kutlama aparatları gibi parçaların yurt dışından yoğun talep gördüğünü anlatan Acar, hediyelik kısmında da kupa, kalem, cüzdan, atkı, dekoratif eşya, ajanda gibi herkesin kullanabildiği ürünlerin ön plana çıktığını bildirdi.Acar, "Süs malzeme üreticisi zaten yılın sadece bir döneminde iş yapıyor. Bu malzemeler evde, iş yerlerinde, restoran ve otel gibi mekanlarda kullanılıyor ve her sene yenileniyor. Enflasyondan ötürü hediyelerde daha uygun olanlar tercih ediliyor. Kişiselleştirilmiş, isme özel ürünlerin rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Yine akıllı telefonlara yönelik promosyon ürünleri ilgi çekiyor. İhracat kısmında daha çok dekoratif ürünler, teknolojik ürünler ve mutfak eşyaları ön plana çıkıyor" yorumunu yaptı.Acar, İstoç'tan başta ABD, Hollanda, Romanya, İsrail ve Irak olmak üzere 100'den fazla ülkeye Noel ve yılbaşı hediyelikleri ihracatı yapıldığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221218/madridde-6-binden-fazla-kisi-noel-baba-kostumuyle-kostu-1064734382.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılbaşı, hediye, süs, noel, artış