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Madrid'de 6 binden fazla kişi Noel Baba kostümüyle koştu
Madrid'de 6 binden fazla kişi Noel Baba kostümüyle koştu
İspanya'nın başkenti Madrid'de geleneksel olarak yapılan Noel Baba Koşusu'na 6 bin 105 kişi katıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T23:11+0300
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yaşam
madrid
noel baba
koşu
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Madrid'de Noel döneminde geleneksel hale gelen Noel Baba Koşusu, Castellana Bulvarı güzergahındaki 4 kilometrelik parkurda yapıldı.Sosyal dayanışma felsefesiyle yapılan etkinlikten elde edilen gelir sosyal dışlanma riski altında olan çocuklara yönelik yardım kampanyalarına bağışlandı.Yetkililer, koşuya resmi katılım sayısının 6 bin 105 olduğunu açıkladı.Soğuk havaya rağmen kırmızı renkli Noel Baba kostümleriyle koşan her yaştan katılımcı, spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.İspanya'nın Pamplona kentinde ise Noel Baba kıyafetli 700 kadar motosikletli kent merkezinde turlayarak, hastanedeki çocuklara hediye götürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221211/noel-baba-kostum-fiyatlari-gecen-yila-gore-2-kat-artti-1064443510.html
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madrid, noel baba, koşu, ispanya, avrupa
madrid, noel baba, koşu, ispanya, avrupa

Madrid'de 6 binden fazla kişi Noel Baba kostümüyle koştu

23:11 18.12.2022
© AAİspanya'nın başkenti Madrid'de geleneksel olarak yapılan Noel Baba Koşusu'na 6 bin 105 kişi katıldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de geleneksel olarak yapılan Noel Baba Koşusu'na 6 bin 105 kişi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AA
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İspanya'nın başkenti Madrid'de geleneksel olarak yapılan Noel Baba Koşusu'na 6 bin 105 kişi katıldı.
Madrid'de Noel döneminde geleneksel hale gelen Noel Baba Koşusu, Castellana Bulvarı güzergahındaki 4 kilometrelik parkurda yapıldı.
Sosyal dayanışma felsefesiyle yapılan etkinlikten elde edilen gelir sosyal dışlanma riski altında olan çocuklara yönelik yardım kampanyalarına bağışlandı.
Yetkililer, koşuya resmi katılım sayısının 6 bin 105 olduğunu açıkladı.
Soğuk havaya rağmen kırmızı renkli Noel Baba kostümleriyle koşan her yaştan katılımcı, spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.
İspanya'nın Pamplona kentinde ise Noel Baba kıyafetli 700 kadar motosikletli kent merkezinde turlayarak, hastanedeki çocuklara hediye götürdü.
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
MULTİMEDYA
'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat arttı
11 Aralık, 14:16
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