'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat arttı

© DHA Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Charlotte Öztürk, kentte yaşayan yabancıların Noel ve yılbaşı kutlaması için evde hazırlıklara başladığını vurguladı. Öztürk, Türk ve yabancı müşterilerinin yılbaşı kutlamalarında ve hediyelik eşya olarak Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre 2 kat artış oldu. En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 50 lira, sakalı ise 80 lira. Kostüm 900 liraya satılıyor" diye konuştu.