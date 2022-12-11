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'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat arttı
'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat arttı
Yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenlerin tercih ettiği Noel Baba kostümü, şapkası ve yapay sakalının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:16+0300
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kostüm
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noel baba, фото, kostüm, fiyat artışı, fotoğraf
noel baba, фото, kostüm, fiyat artışı, fotoğraf

'Noel Baba' kostüm fiyatları geçen yıla göre 2 kat arttı

14:16 11.12.2022 (güncellendi: 14:20 11.12.2022)
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Yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenlerin tercih ettiği Noel Baba kostümü, şapkası ve yapay sakalının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat arttı. Antalya'da doğup öldüğüne inanılan St. Nikolaos'u yaşatmak için giyilen kostümler 900 lira, en çok satılan yapay sakalı 80 lira, şapkası 50 liradan alıcı buluyor.
© DHAKoronavirüs kısıtlamaları sonrasındaki ilk yılbaşı gecesinde evde ailesi ve misafirleriyle yeni yılı karşılayacaklar kutlama için hazırlıklara başladı. Aile üyeleriyle yılbaşı akşamının heyecanını yaşamayı planlayanların evdeki süsleme için ilk tercihi, Noel Baba kostümü ile sakalı oldu.
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Koronavirüs kısıtlamaları sonrasındaki ilk yılbaşı gecesinde evde ailesi ve misafirleriyle yeni yılı karşılayacaklar kutlama için hazırlıklara başladı. Aile üyeleriyle yılbaşı akşamının heyecanını yaşamayı planlayanların evdeki süsleme için ilk tercihi, Noel Baba kostümü ile sakalı oldu.
© DHAEvde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi gördü.
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Evde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi gördü.
© DHAYılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri, en çok satılan ürünler arasında yer aldı.
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri, en çok satılan ürünler arasında yer aldı.
© DHAEvde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda ve internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan ürünlerin satışında son bir haftada artış yaşandı.
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda ve internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan ürünlerin satışında son bir haftada artış yaşandı.
© DHAYeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Charlotte Öztürk, kentte yaşayan yabancıların Noel ve yılbaşı kutlaması için evde hazırlıklara başladığını vurguladı. Öztürk, Türk ve yabancı müşterilerinin yılbaşı kutlamalarında ve hediyelik eşya olarak Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre 2 kat artış oldu. En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 50 lira, sakalı ise 80 lira. Kostüm 900 liraya satılıyor" diye konuştu.
Noel Baba kostümünün fiyatı arttı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Charlotte Öztürk, kentte yaşayan yabancıların Noel ve yılbaşı kutlaması için evde hazırlıklara başladığını vurguladı. Öztürk, Türk ve yabancı müşterilerinin yılbaşı kutlamalarında ve hediyelik eşya olarak Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre 2 kat artış oldu. En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 50 lira, sakalı ise 80 lira. Kostüm 900 liraya satılıyor" diye konuştu.
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