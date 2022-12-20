https://sputniknews.com.tr/20221220/turk-is-baskani-atalay-bizim-teklifimiz-9-bin-tl-1064796414.html

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı: '9 bin TL'

Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı: '9 bin TL'

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması geldi. Atalay "Bizim teklifimiz 9 bin TL" dedi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T16:47+0300

2022-12-20T16:47+0300

2022-12-20T17:28+0300

ekonomi

asgari ücret

türk-iş

ergün atalay

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Asgari ücret net 5 bin 500 liraAsgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221220/asgari-ucret-tespit-komisyonu-3-kez-toplandi-1064795626.html

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asgari ücret, türk-iş, ergün atalay