https://sputniknews.com.tr/20221220/turk-is-baskani-atalay-bizim-teklifimiz-9-bin-tl-1064796414.html
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı: '9 bin TL'
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı: '9 bin TL'
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması geldi. Atalay "Bizim teklifimiz 9 bin TL" dedi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:47+0300
2022-12-20T16:47+0300
2022-12-20T17:28+0300
ekonomi
asgari ücret
türk-iş
ergün atalay
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Asgari ücret net 5 bin 500 liraAsgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/asgari-ucret-tespit-komisyonu-3-kez-toplandi-1064795626.html
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asgari ücret, türk-iş, ergün atalay
asgari ücret, türk-iş, ergün atalay
Türk-İş asgari ücret teklifini açıkladı: '9 bin TL'
16:47 20.12.2022 (güncellendi: 17:28 20.12.2022) Abone ol
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması geldi. Atalay "Bizim teklifimiz 9 bin TL" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı sona erdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.
Toplantının son bölümüne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
Atalay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız."
Asgari ücret net 5 bin 500 lira
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.