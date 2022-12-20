https://sputniknews.com.tr/20221220/asgari-ucret-tespit-komisyonu-3-kez-toplandi-1064795626.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün gerçekleşiyor. Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak "Bir... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:23+0300
2022-12-20T16:23+0300
2022-12-20T16:23+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
pevrul kavlak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, bakanlığa girişte açıklama yaptı. Kavlak, asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, "Bugün netleşecek, esas haber çıkınca olacak. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz" diye konuştu.Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, "Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/prof-dr-murat-bati-tespit-komisyonu-masasinda-asgari-ucretlinin-temsilcisi-yok-1064767712.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, pevrul kavlak
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, pevrul kavlak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün gerçekleşiyor. Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak "Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, bakanlığa girişte açıklama yaptı. Kavlak, asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, "Bugün netleşecek, esas haber çıkınca olacak. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz" diye konuştu.
Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, "Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde" dedi.