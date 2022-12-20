https://sputniknews.com.tr/20221220/taylandda-kayip-gemiciler-icin-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-75-kisi-kurtarildi-1064796271.html

Tayland'da kayıp gemiciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor: 75 kişi kurtarıldı

Tayland'da kayıp gemiciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor: 75 kişi kurtarıldı

Tayland'da dün fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 105 kişilik... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T16:37+0300

2022-12-20T16:37+0300

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tayland

savaş gemisi

arama kurtarma

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Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasında, HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisinin 105 kişilik mürettebatından 75 kişinin dün kurtarıldığı, sonrasında da 1 kişinin sağ, 5 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.Kayıp 24 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etti.Öte yandan donanma yetkilileri, gemide 106 kişinin bulunduğuna dair önceki bilginin yanlış olduğunu zira bir denizcinin yolculuğa katılmadığını aktardı.Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.HTMAS Sukhotai isimli donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.

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