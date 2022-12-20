https://sputniknews.com.tr/20221220/taylandda-kayip-gemiciler-icin-arama-kurtarma-calismalari-suruyor-75-kisi-kurtarildi-1064796271.html
Tayland'da kayıp gemiciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor: 75 kişi kurtarıldı
Tayland'da kayıp gemiciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor: 75 kişi kurtarıldı
Tayland'da dün fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 105 kişilik... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:37+0300
2022-12-20T16:37+0300
2022-12-20T16:38+0300
dünya
tayland
savaş gemisi
arama kurtarma
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Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasında, HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisinin 105 kişilik mürettebatından 75 kişinin dün kurtarıldığı, sonrasında da 1 kişinin sağ, 5 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.Kayıp 24 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etti.Öte yandan donanma yetkilileri, gemide 106 kişinin bulunduğuna dair önceki bilginin yanlış olduğunu zira bir denizcinin yolculuğa katılmadığını aktardı.Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.HTMAS Sukhotai isimli donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/taylanda-ait-savas-gemisi-batti-31-asker-kayip-1064743169.html
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tayland, savaş gemisi, arama kurtarma
tayland, savaş gemisi, arama kurtarma
Tayland'da kayıp gemiciler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor: 75 kişi kurtarıldı
16:37 20.12.2022 (güncellendi: 16:38 20.12.2022) Abone ol
Tayland'da dün fırtına sırasında alabora olan donanma gemisinin mürettebatından kayıp 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 105 kişilik mürettebatından 75 kişinin dün kurtarıldığı açıklandı.
Tayland Kraliyet Donanması'nın açıklamasında, HTMAS Sukhotai adlı donanma gemisinin 105 kişilik mürettebatından 75 kişinin dün kurtarıldığı, sonrasında da 1 kişinin sağ, 5 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.
Kayıp 24 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.
Yetkililer, Tayland Körfezi'nde alabora olan gemideki herkes için yeterli can yeleği olmadığını kabul etti.
Öte yandan donanma yetkilileri, gemide 106 kişinin bulunduğuna dair önceki bilginin yanlış olduğunu zira bir denizcinin yolculuğa katılmadığını aktardı.
Fırtınada gövdesi su alan geminin, elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle battığı belirtilmişti.
HTMAS Sukhotai isimli donanma gemisi, Prachuap Khiri Khan vilayetine bağlı Bang Saphan ilçesi kıyısının sadece 32 kilometre açığındaki sularda devriye gezerken fırtınaya yakalanmıştı.