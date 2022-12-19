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https://sputniknews.com.tr/20221219/taylanda-ait-savas-gemisi-batti-31-asker-kayip-1064743169.html
Tayland'a ait savaş gemisi battı: 31 asker kayıp
Tayland'a ait savaş gemisi battı: 31 asker kayıp
Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, kayıp 31 asker ise aranıyor. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T10:07+0300
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dünya
tayland
savaş gemisi
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Tayland Körfezi'nde Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisi battı. Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu açıkladı.Kayıp denizciler için arama faaliyetleri devam ediyor.Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı bildirildi.Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyor.Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221204/taylandda-yuk-trenine-bombali-saldiri-1064133606.html
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tayland, savaş gemisi
tayland, savaş gemisi

Tayland'a ait savaş gemisi battı: 31 asker kayıp

10:07 19.12.2022
© AFP 2022Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, kayıp 31 asker ise aranıyor.
Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, kayıp 31 asker ise aranıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022
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Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, kayıp 31 asker ise aranıyor.
Tayland Körfezi'nde Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisi battı. Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu açıkladı.
Kayıp denizciler için arama faaliyetleri devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı bildirildi.
Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyor.
Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Tayland'dan Malezya’ya plastik taşımakta olan seyir halindeki bir yük trenine bombalı saldırı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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