https://sputniknews.com.tr/20221219/taylanda-ait-savas-gemisi-batti-31-asker-kayip-1064743169.html

Tayland'a ait savaş gemisi battı: 31 asker kayıp

Tayland'a ait savaş gemisi battı: 31 asker kayıp

Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. 75 asker kurtarıldı, kayıp 31 asker ise aranıyor. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T10:07+0300

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dünya

tayland

savaş gemisi

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Tayland Körfezi'nde Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisi battı. Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu açıkladı.Kayıp denizciler için arama faaliyetleri devam ediyor.Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı bildirildi.Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyor.Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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