https://sputniknews.com.tr/20221220/sahte-mimar-42-yillik-yalani-anlatti-insaattan-anlarim-kimse-suphelenmedi-1064778015.html

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım, kimse şüphelenmedi

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım, kimse şüphelenmedi

Sahte diplomayla tam 42 yıl mimarlık yapan Avni Tekinaslan, Türkiye’nin gündemine düşen film gibi dolandırıcılık hikâyesinin ayrıntılarını, “Benim hiçbir... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T09:32+0300

2022-12-20T09:32+0300

2022-12-20T09:32+0300

türkiye

sahte

mimar

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Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazandı. Aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan çakma mimar, Hürriyet’e konuştu:'Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu''Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım''Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı'“Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?” sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, “Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan’ın sadece Antalya’da değil Türkiye’nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi. Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya’da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti.Gerçek mimarlara ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek tepki göstermişTekinaslan ile aynı projede görev alan fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar şunları söyledi: Tüm belgeleri iptal olacakHürriyet’e konuşan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “İki Inşaat firması arasında yaşanan bir gerginlik sonucu böyle bir ihbar kamu kurumlarına ulaşmış. Valiliğimiz anında soruşturma açarak konunun detaylarına ulaştı. Bu şahıs bazı projelerde mimar ve şantiye şefi olarak yer alsa da kritik onaylarda imzası bulunmuyor. Mimarlık faaliyetlerine de 2016 yılında başladığını tahmin ediyoruz. Farklı illerde çalışmış, iş deneyim belgeleri almış. Tabii bu belgeler de iptal edilecek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221219/saglik-bakanligindan-sahte-doktor-aciklamasi--herhangi-bir-kurumumuzda-calismasi-mumkun-degildir-1064762966.html

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