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https://sputniknews.com.tr/20221220/sahte-mimar-42-yillik-yalani-anlatti-insaattan-anlarim-kimse-suphelenmedi-1064778015.html
Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım, kimse şüphelenmedi
Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım, kimse şüphelenmedi
Sahte diplomayla tam 42 yıl mimarlık yapan Avni Tekinaslan, Türkiye’nin gündemine düşen film gibi dolandırıcılık hikâyesinin ayrıntılarını, “Benim hiçbir... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T09:32+0300
2022-12-20T09:32+0300
türkiye
sahte
mimar
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Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazandı. Aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan çakma mimar, Hürriyet’e konuştu:'Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu''Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım''Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı'“Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?” sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, “Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan’ın sadece Antalya’da değil Türkiye’nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi. Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya’da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti.Gerçek mimarlara ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek tepki göstermişTekinaslan ile aynı projede görev alan fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar şunları söyledi: Tüm belgeleri iptal olacakHürriyet’e konuşan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “İki Inşaat firması arasında yaşanan bir gerginlik sonucu böyle bir ihbar kamu kurumlarına ulaşmış. Valiliğimiz anında soruşturma açarak konunun detaylarına ulaştı. Bu şahıs bazı projelerde mimar ve şantiye şefi olarak yer alsa da kritik onaylarda imzası bulunmuyor. Mimarlık faaliyetlerine de 2016 yılında başladığını tahmin ediyoruz. Farklı illerde çalışmış, iş deneyim belgeleri almış. Tabii bu belgeler de iptal edilecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/saglik-bakanligindan-sahte-doktor-aciklamasi--herhangi-bir-kurumumuzda-calismasi-mumkun-degildir-1064762966.html
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sahte, mimar
sahte, mimar

Sahte mimar 42 yıllık yalanı anlattı: İnşaattan anlarım, kimse şüphelenmedi

09:32 20.12.2022
© DHASahte diplomayla tam 42 yıl mimarlık yapan Avni Tekinaslan, Türkiye’nin gündemine düşen film gibi dolandırıcılık hikâyesinin ayrıntılarını, “Benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi" sözleriyle anlattı.
Sahte diplomayla tam 42 yıl mimarlık yapan Avni Tekinaslan, Türkiye’nin gündemine düşen film gibi dolandırıcılık hikâyesinin ayrıntılarını, “Benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi sözleriyle anlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© DHA
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Sahte diplomayla tam 42 yıl mimarlık yapan Avni Tekinaslan, Türkiye’nin gündemine düşen film gibi dolandırıcılık hikâyesinin ayrıntılarını, “Benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi" sözleriyle anlattı.
Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazandı.
Aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan çakma mimar, Hürriyet’e konuştu:

'Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu'

“Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama inanın hiçbir projeye imza atmadım. Sadece yürütülen projeleri denetledim. Zaten o projelerde de gerçek mimarlar vardı. Aslında benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. Ailemin inşaat işleriyle uğraşıyordum. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu."

'Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım'

"Çok üzgünüm bütün gece uyuyamadım. Herkese rezil rüsva oldum. Şu an emekliyim ama bundan sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece pişmanım ve çok üzgünüm. Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de hiç bilmiyorum.”

'Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı'

“Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?” sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, “Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.
İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan’ın sadece Antalya’da değil Türkiye’nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi. Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya’da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti.

Gerçek mimarlara ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek tepki göstermiş

Tekinaslan ile aynı projede görev alan fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar şunları söyledi:
“Açıkçası Avni Bey’den hiç şüphelenmedik. Zaten çok teknik detaylara girmiyordu. Genel konularda görüş beyan ediyordu. Hazırladığımız bazı çalışmaları eleştirdiği, ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu. Kendisinin uzun yıllar önce Gazi Üniversitesi’nden mezun olduğunu bildiğimiz için saygıda kusur etmiyorduk. Çünkü mesleki kıdemi bizden çok fazlaydı. Biz de şaşkınız.”

Tüm belgeleri iptal olacak

Hürriyet’e konuşan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “İki Inşaat firması arasında yaşanan bir gerginlik sonucu böyle bir ihbar kamu kurumlarına ulaşmış. Valiliğimiz anında soruşturma açarak konunun detaylarına ulaştı. Bu şahıs bazı projelerde mimar ve şantiye şefi olarak yer alsa da kritik onaylarda imzası bulunmuyor. Mimarlık faaliyetlerine de 2016 yılında başladığını tahmin ediyoruz. Farklı illerde çalışmış, iş deneyim belgeleri almış. Tabii bu belgeler de iptal edilecek” dedi.
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