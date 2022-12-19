https://sputniknews.com.tr/20221219/saglik-bakanligindan-sahte-doktor-aciklamasi--herhangi-bir-kurumumuzda-calismasi-mumkun-degildir-1064762966.html
Sağlık Bakanlığı'ndan sahte doktor açıklaması: 'Herhangi bir kurumumuzda çalışması mümkün değildir'
Sağlık Bakanlığı'ndan sahte doktor açıklaması: 'Herhangi bir kurumumuzda çalışması mümkün değildir'
Sağlık Bakanlığı, sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz'ın uzman hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunun... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T17:06+0300
2022-12-19T17:06+0300
2022-12-19T17:21+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
doktor
ayşe özkiraz
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Sağlık Bakanlığı, sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama yaptı.Özkiraz'in herhangi bir kurumda sağlık personeli sıfatı ile çalışamayacağının vurgulandığı açıklama şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221205/tekirdagda-sahte-doktorun-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1064215319.html
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sağlık bakanlığı, doktor, ayşe özkiraz
sağlık bakanlığı, doktor, ayşe özkiraz
Sağlık Bakanlığı'ndan sahte doktor açıklaması: 'Herhangi bir kurumumuzda çalışması mümkün değildir'
17:06 19.12.2022 (güncellendi: 17:21 19.12.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz'ın uzman hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama yaptı.
Özkiraz'in herhangi bir kurumda sağlık personeli sıfatı ile çalışamayacağının vurgulandığı açıklama şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir. İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir"