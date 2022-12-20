Şadi Yazıcı: İmamoğlu'nun Google'da eski belediye başkanı olarak görünmesi bir algı operasyonu

“Yine kendi basın ve ilgili ajansının bir algı operasyonu olduğuna inanıyorum. Böyle bir hatayı Google yapmaz. Şimdi 2022 yılı sonunda 'Google'da en çok aranan kim veya ne?' diye arandığında 'Ekrem İmamoğlu' önde çıkacak. Çünkü 'eski' ibaresi nedeniyle, milyonlarca kişi arama yaptı. Bu İmamoğlu ajansının bir algı operasyonu. '2022 yılı sonunda en çok aranan isim Ekrem İmamoğlu' demek için. Son bir depar attılar. Yani Google'ın özellikle de yapay zekadaki algoritması bu aramalara bakar. Eski, yeni değil, Ekrem İmamoğlu aramasına bakar. 'Türkiye’de gündem İmamoğlu. En çok aranan Ekrem İmamoğlu' manşetleri şimdiden görebilirsiniz. Ne olmaz diye son bir gayret yapalım dediler. Google'ın arkasındaki algoritmanın verileri aldığı yerleri kullanarak, kendileri tarafından yapılan bir oyun, bir proje olduğunu düşünüyorum. Yoksa, kimsenin böyle bir şey yapmak gibi düşüncesi olmaz. Ama kendileri bu algı operasyonunu çok iyi yapıyorlar. Bir PR çalışması tamamen. Ondan öteye bir şey değil. Bir algı operasyonunun güzel bir reklam çalışması oldu. İş becermek ve iş bitirmek açısından İstanbul’a çok şey yapılmadı ama muhteşem hesaplamalarla algı operasyonları yapıyorlar.”