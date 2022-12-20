https://sputniknews.com.tr/20221220/ekrem-imamoglundan-google-paylasimi-eski-istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-1064772885.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Google paylaşımı: 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'

Ekrem İmamoğlu'ndan Google paylaşımı: 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'

Google, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanımladı. Google'ın bu tanımlamasını İmamoğlu Twitter hesabından... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T00:02+0300

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google

ekrem imamoğlu

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından Google'ın kendisini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Google Türkiye'yi etiketleyen Ekrem İmamoğlu "I speech kürsü" ifadesine yer verdi.

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google, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)