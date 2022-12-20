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https://sputniknews.com.tr/20221220/ekrem-imamoglundan-google-paylasimi-eski-istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-1064772885.html
Ekrem İmamoğlu'ndan Google paylaşımı: 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'
Ekrem İmamoğlu'ndan Google paylaşımı: 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'
Google, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanımladı. Google'ın bu tanımlamasını İmamoğlu Twitter hesabından... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T00:02+0300
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google
ekrem imamoğlu
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından Google'ın kendisini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Google Türkiye'yi etiketleyen Ekrem İmamoğlu "I speech kürsü" ifadesine yer verdi.
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google, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
google, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Ekrem İmamoğlu'ndan Google paylaşımı: 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'

00:02 20.12.2022 (güncellendi: 00:11 20.12.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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Google, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanımladı. Google'ın bu tanımlamasını İmamoğlu Twitter hesabından paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından Google'ın kendisini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Google Türkiye'yi etiketleyen Ekrem İmamoğlu "I speech kürsü" ifadesine yer verdi.
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