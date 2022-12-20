https://sputniknews.com.tr/20221220/rus-askeri-uzman-korotcenko-eger-yunanistan-kirmizi-cizgiyi-asarsa-turkiye-ona-haddini-bildirir-1064807217.html
Rus askeri uzman Korotçenko: Eğer Yunanistan kırmızı çizgiyi aşarsa Türkiye ona haddini bildirir
Rus askeri uzman Korotçenko: Eğer Yunanistan kırmızı çizgiyi aşarsa Türkiye ona haddini bildirir
Son zamanlarda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tartışmalı sularda Türk savaş jetlerini önleme vakalarının sıklaşmasını yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T21:58+0300
2022-12-20T21:58+0300
2022-12-20T21:58+0300
görüş
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türk ordusu
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Birçok uzman, Atina'nın saldırgan davranışlarını Yunan adalarında artan Amerikan askeri varlığına bağlarken, Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Yunanistan’ın bu kışkırtıcı adımlarının Türkiye’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi.Korotçenko, “Gerçekten de son aylarda Yunanistan Türkiye'yi fiilen doğrudan çatışmaya kışkırtarak saldırgan davranıyor. Özellikle de kışkırtıcı adımlar atan Yunan Hava Kuvvetleridir. Türk savaş jetlerini önleme girişimleri de, güç gösterileri de söz konusu. Ayrıca çok sayıda Yunan adası askerleştiriliyor ve bu, halihazırda Türkiye'nin ulusal güvenliğinin çıkarlarını etkiliyor” diye konuştu.Rus uzman, Atina’nın artan aktivitelerinin arkasında ne olabileceği sorusu karşısında şu tahminlerde bulundu:‘Yunanistan’ın artan kışkırtıcı faaliyetinin sonucunun’ askeri bir çatışma olabileceğine dikkat çeken Korotçenko, ancak Ankara’nın bu tür adımlara vereceği yanıtı dikkatle değerlendireceğini vurguladı:
https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-yunanistana-ait-f-16lar-ucaklarimiza-radar-kilidi-atmak-suretiyle-taciz-etti-1064778487.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türk ordusu
türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türk ordusu
Rus askeri uzman Korotçenko: Eğer Yunanistan kırmızı çizgiyi aşarsa Türkiye ona haddini bildirir
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Son zamanlarda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tartışmalı sularda Türk savaş jetlerini önleme vakalarının sıklaşmasını yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, Yunanistan’ın bu kışkırtıcı adımlarının Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
Birçok uzman, Atina'nın saldırgan davranışlarını Yunan adalarında artan Amerikan askeri varlığına bağlarken, Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Yunanistan’ın bu kışkırtıcı adımlarının Türkiye’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Korotçenko, “Gerçekten de son aylarda Yunanistan Türkiye'yi fiilen doğrudan çatışmaya kışkırtarak saldırgan davranıyor. Özellikle de kışkırtıcı adımlar atan Yunan Hava Kuvvetleridir. Türk savaş jetlerini önleme girişimleri de, güç gösterileri de söz konusu. Ayrıca çok sayıda Yunan adası askerleştiriliyor ve bu, halihazırda Türkiye'nin ulusal güvenliğinin çıkarlarını etkiliyor” diye konuştu.
Rus uzman, Atina’nın artan aktivitelerinin arkasında ne olabileceği sorusu karşısında şu tahminlerde bulundu:
“Bu bir yandan Türkiye'ye askeri düşman gözüyle bakan Yunan askeri ve siyasi seçkinlerinin bilinçli bir tercihidir. Öte yandan bu Atina’nın kılıç sallama arzusudur. Özellikle son dönemde ABD'nin Yunanistan'daki pozisyonları büyük ölçüde arttığı düşünülürse, burada Amerikan etkisinin de belli bir ölçüde rol oynadığı söylenebilir. Örneğin son zamanlarda Yunan ordusuna en yeni Amerikan silahlarının tedariki için dönüm noktası niteliğinde sözleşmeler imzalandı. Ayrıca Yunan askeri faaliyetinde, Yunanistan ve Kıbrıs'ın kıta sahanlığının hidrokarbonlar açısından zengin bölgeleri üzerindeki iddiaları ve Atina'nın bu yatakları tekel olarak geliştirme arzusuyla ilgili olan ekonomik bir mantık da var.”
‘Yunanistan’ın artan kışkırtıcı faaliyetinin sonucunun’ askeri bir çatışma olabileceğine dikkat çeken Korotçenko, ancak Ankara’nın bu tür adımlara vereceği yanıtı dikkatle değerlendireceğini vurguladı:
“Yunanistan'ın Ege bölgesinde artan kışkırtıcı faaliyetinin sonucu, tam kapsamlı bir askeri çatışma olabilir. Yunanistan'ın askerileşmesi, bölgedeki tüm komşularını artık gerçekten doğrudan tehdit ediyor. Ancak (Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın tecrübeli ve temkinli bir siyasetçi olarak yanıt niteliğindeki kararlarını tartacağına inanıyoruz. Ankara'nın herhangi bir askeri mekanizmayı devreye alıp almayacağı, Yunanistan’ın askeri provokasyonlarının ne kadar büyük olacağına bağlı olacak. Yunanlılar kırmızı çizgiyi geçerse, Türkiye kaçınılmaz olarak Yunanistan'a güç yoluyla haddini bildirmek zorunda kalacak. Meselelerin bu hale gelmesi istemediğimiz bir şey.”