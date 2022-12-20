Rus askeri uzman Korotçenko: Eğer Yunanistan kırmızı çizgiyi aşarsa Türkiye ona haddini bildirir

“Bu bir yandan Türkiye'ye askeri düşman gözüyle bakan Yunan askeri ve siyasi seçkinlerinin bilinçli bir tercihidir. Öte yandan bu Atina’nın kılıç sallama arzusudur. Özellikle son dönemde ABD'nin Yunanistan'daki pozisyonları büyük ölçüde arttığı düşünülürse, burada Amerikan etkisinin de belli bir ölçüde rol oynadığı söylenebilir. Örneğin son zamanlarda Yunan ordusuna en yeni Amerikan silahlarının tedariki için dönüm noktası niteliğinde sözleşmeler imzalandı. Ayrıca Yunan askeri faaliyetinde, Yunanistan ve Kıbrıs'ın kıta sahanlığının hidrokarbonlar açısından zengin bölgeleri üzerindeki iddiaları ve Atina'nın bu yatakları tekel olarak geliştirme arzusuyla ilgili olan ekonomik bir mantık da var.”