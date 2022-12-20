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https://sputniknews.com.tr/20221220/msb-yunanistana-ait-f-16lar-ucaklarimiza-radar-kilidi-atmak-suretiyle-taciz-etti-1064778487.html
MSB: Yunanistan’a ait F-16’lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti
MSB: Yunanistan’a ait F-16’lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T09:54+0300
2022-12-20T10:03+0300
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türkiye
yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye-yunanistan ilişkileri
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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
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türkiye, yunanistan, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye-yunanistan ilişkileri, nato
türkiye, yunanistan, milli savunma bakanlığı (msb), türkiye-yunanistan ilişkileri, nato

MSB: Yunanistan’a ait F-16’lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti

09:54 20.12.2022 (güncellendi: 10:03 20.12.2022)
© DHANATO uçağı Boeing E-3A Sentry
NATO uçağı Boeing E-3A Sentry - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.' ifadeleri kullanıldı.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol’da; Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı, NATO’ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.
Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı. Paket Kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.
Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.
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