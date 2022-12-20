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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/putin-rusya-gecmiste-pek-cok-defa-oldugu-gibi-bir-sinanma-ile-karsi-karsiya-1064788640.html
Putin: Rusya geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir sınanma ile karşı karşıya
Putin: Rusya geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir sınanma ile karşı karşıya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’yla ilgili yaşananlar ile bir sınamadan geçmekte olduğunu belirterek geçmişte olduğu gibi her şeye... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T14:22+0300
2022-12-20T14:22+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya lideri Putin, Kremlin’de devlet nişanlarının verildiği törende yaptığı konuşmada, “Ülkemiz pek çok defa sınandı, fakat bunlar karşısında egemenliğimizi savunduk. Rusya bugün de aynı biçimde sınanmaktadır” dedi.Putin, “(Ukrayna’daki) özel askeri operasyonun cephe hatlarındaki askerler, subaylar, milisler ve gönüllüler nadir görülen bir cesaret ve fedakarlık ortaya koyuyorlar” dedi.
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rusya, ukrayna, vladimir putin
rusya, ukrayna, vladimir putin

Putin: Rusya geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir sınanma ile karşı karşıya

14:22 20.12.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’yla ilgili yaşananlar ile bir sınamadan geçmekte olduğunu belirterek geçmişte olduğu gibi her şeye rağmen egemenliklerini savunacaklarını kaydetti.
Rusya lideri Putin, Kremlin’de devlet nişanlarının verildiği törende yaptığı konuşmada, “Ülkemiz pek çok defa sınandı, fakat bunlar karşısında egemenliğimizi savunduk. Rusya bugün de aynı biçimde sınanmaktadır” dedi.
Putin, “(Ukrayna’daki) özel askeri operasyonun cephe hatlarındaki askerler, subaylar, milisler ve gönüllüler nadir görülen bir cesaret ve fedakarlık ortaya koyuyorlar” dedi.
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