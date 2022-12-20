https://sputniknews.com.tr/20221220/putin-rusya-gecmiste-pek-cok-defa-oldugu-gibi-bir-sinanma-ile-karsi-karsiya-1064788640.html

Putin: Rusya geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir sınanma ile karşı karşıya

Putin: Rusya geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir sınanma ile karşı karşıya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’yla ilgili yaşananlar ile bir sınamadan geçmekte olduğunu belirterek geçmişte olduğu gibi her şeye... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T14:22+0300

2022-12-20T14:22+0300

2022-12-20T14:22+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

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Rusya lideri Putin, Kremlin’de devlet nişanlarının verildiği törende yaptığı konuşmada, “Ülkemiz pek çok defa sınandı, fakat bunlar karşısında egemenliğimizi savunduk. Rusya bugün de aynı biçimde sınanmaktadır” dedi.Putin, “(Ukrayna’daki) özel askeri operasyonun cephe hatlarındaki askerler, subaylar, milisler ve gönüllüler nadir görülen bir cesaret ve fedakarlık ortaya koyuyorlar” dedi.

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rusya, ukrayna, vladimir putin