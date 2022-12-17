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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-zelenskiynin-sozleri-harekati-zafere-tasima-kararliligi-veriyor-1064711128.html
Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Zelenskiy'nin sözleri, harekatı zafere taşıma kararlılığı veriyor
Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Zelenskiy'nin sözleri, harekatı zafere taşıma kararlılığı veriyor
Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, Zelenskiy'nin sözlerinin Rusya'ya özel askeri operasyonu zafere ulaştırma kararlılığı verdiğini söyledi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T22:46+0300
2022-12-17T22:46+0300
ukrayna krizi
georgiy muradov
rusya
ukrayna
kırım
vladimir zelenskiy
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Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözlerinin Rusya'ya özel askeri operasyonu zafere ulaştırma kararlılığı verdiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Muradov, “Zelenskiy'nin Batılı hamilerine halkını yok etmeye devam etme vaatleri, Kiev rejiminin temsil ettiği Nazi hidrasının tasfiyesi olmadan Ukrayna'daki askeri operasyonların sona ermeyeceğini teyit ediyor. Bu, sadece Rusya'ya başladığı işi sonuna kadar götürmeye, zafere taşımaya, Rusya'yı fethetmeyi hayal eden Batılı kuklacıların umudunu kırmaya, ülkemize karşı savaşın Ukrayna ayağındaki katliamının devam etmesi umudunu yok etme kararlılığı veriyor” dedi.Daha önce The Economist'e konuşan Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmenin tek yolunun Rus birliklerinin 1991 sınırlarına çekilmesi olduğunu söylemişti. Fransız televizyonu LCI’ye verdiği röportajda da Zelenskiy, bir dizi ülkeden Rusya ile müzakere yapılması çağrıları duyduğunu ancak bunda bir anlam görmediğini, kendisinin ve Rusya'nın farklı dünya görüşlerine sahip olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221215/zelenskiy-avrupadan-daha-fazla-modern-silah-talep-etti-1064641866.html
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georgiy muradov, rusya, ukrayna, kırım, vladimir zelenskiy
georgiy muradov, rusya, ukrayna, kırım, vladimir zelenskiy

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Zelenskiy'nin sözleri, harekatı zafere taşıma kararlılığı veriyor

22:46 17.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, Zelenskiy'nin sözlerinin Rusya'ya özel askeri operasyonu zafere ulaştırma kararlılığı verdiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözlerinin Rusya'ya özel askeri operasyonu zafere ulaştırma kararlılığı verdiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Muradov, “Zelenskiy'nin Batılı hamilerine halkını yok etmeye devam etme vaatleri, Kiev rejiminin temsil ettiği Nazi hidrasının tasfiyesi olmadan Ukrayna'daki askeri operasyonların sona ermeyeceğini teyit ediyor. Bu, sadece Rusya'ya başladığı işi sonuna kadar götürmeye, zafere taşımaya, Rusya'yı fethetmeyi hayal eden Batılı kuklacıların umudunu kırmaya, ülkemize karşı savaşın Ukrayna ayağındaki katliamının devam etmesi umudunu yok etme kararlılığı veriyor” dedi.
Daha önce The Economist'e konuşan Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmenin tek yolunun Rus birliklerinin 1991 sınırlarına çekilmesi olduğunu söylemişti. Fransız televizyonu LCI’ye verdiği röportajda da Zelenskiy, bir dizi ülkeden Rusya ile müzakere yapılması çağrıları duyduğunu ancak bunda bir anlam görmediğini, kendisinin ve Rusya'nın farklı dünya görüşlerine sahip olduğunu ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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