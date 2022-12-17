https://sputniknews.com.tr/20221217/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-zelenskiynin-sozleri-harekati-zafere-tasima-kararliligi-veriyor-1064711128.html

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Zelenskiy'nin sözleri, harekatı zafere taşıma kararlılığı veriyor

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Zelenskiy'nin sözleri, harekatı zafere taşıma kararlılığı veriyor

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, Zelenskiy'nin sözlerinin Rusya'ya özel askeri operasyonu zafere ulaştırma kararlılığı verdiğini söyledi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T22:46+0300

2022-12-17T22:46+0300

2022-12-17T22:46+0300

ukrayna krizi

georgiy muradov

rusya

ukrayna

kırım

vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözlerinin Rusya'ya özel askeri operasyonu zafere ulaştırma kararlılığı verdiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Muradov, “Zelenskiy'nin Batılı hamilerine halkını yok etmeye devam etme vaatleri, Kiev rejiminin temsil ettiği Nazi hidrasının tasfiyesi olmadan Ukrayna'daki askeri operasyonların sona ermeyeceğini teyit ediyor. Bu, sadece Rusya'ya başladığı işi sonuna kadar götürmeye, zafere taşımaya, Rusya'yı fethetmeyi hayal eden Batılı kuklacıların umudunu kırmaya, ülkemize karşı savaşın Ukrayna ayağındaki katliamının devam etmesi umudunu yok etme kararlılığı veriyor” dedi.Daha önce The Economist'e konuşan Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmenin tek yolunun Rus birliklerinin 1991 sınırlarına çekilmesi olduğunu söylemişti. Fransız televizyonu LCI’ye verdiği röportajda da Zelenskiy, bir dizi ülkeden Rusya ile müzakere yapılması çağrıları duyduğunu ancak bunda bir anlam görmediğini, kendisinin ve Rusya'nın farklı dünya görüşlerine sahip olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221215/zelenskiy-avrupadan-daha-fazla-modern-silah-talep-etti-1064641866.html

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georgiy muradov, rusya, ukrayna, kırım, vladimir zelenskiy