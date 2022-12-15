Zelenskiy, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti

Avrupa Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, "Savunma desteği. Son altı ayda sunulandan daha az olmamalı. Daha fazla modern silaha, daha fazla tedarik hacmine ihtiyacımız var. Bunlar, hava savunma ve füze savunma sistemlerini, modern tankları, daha uzun menzilli top ve füze sistemlerini kapsıyor" dedi.



Zelenskiy, konuşması sırasında AB ülkelerine Rus petrolü ve doğalgazı için etkili tavan fiyatlar üzerinde mutabakat sağlama çağrısı yaptı.



Bu arada Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği için Avrupa Komisyonu gerekliliklerinin Kiev tarafından ifasına ilişkin değerlendirmenin en kısa sürede yapılacağını umduğunu dile getirdi.