https://sputniknews.com.tr/20221215/zelenskiy-avrupadan-daha-fazla-modern-silah-talep-etti-1064641866.html
Zelenskiy, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
Zelenskiy, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'dan Kiev'e daha fazla modern silah tedarik etmesini istedi. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T20:15+0300
2022-12-15T20:15+0300
2022-12-15T20:15+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ab
rusya
silah
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Avrupa Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, "Savunma desteği. Son altı ayda sunulandan daha az olmamalı. Daha fazla modern silaha, daha fazla tedarik hacmine ihtiyacımız var. Bunlar, hava savunma ve füze savunma sistemlerini, modern tankları, daha uzun menzilli top ve füze sistemlerini kapsıyor" dedi.Zelenskiy, konuşması sırasında AB ülkelerine Rus petrolü ve doğalgazı için etkili tavan fiyatlar üzerinde mutabakat sağlama çağrısı yaptı.Bu arada Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği için Avrupa Komisyonu gerekliliklerinin Kiev tarafından ifasına ilişkin değerlendirmenin en kısa sürede yapılacağını umduğunu dile getirdi.
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vladimir zelenskiy, ab, rusya, silah
vladimir zelenskiy, ab, rusya, silah
Zelenskiy, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'dan Kiev'e daha fazla modern silah tedarik etmesini istedi.
Avrupa Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, "Savunma desteği. Son altı ayda sunulandan daha az olmamalı. Daha fazla modern silaha, daha fazla tedarik hacmine ihtiyacımız var. Bunlar, hava savunma ve füze savunma sistemlerini, modern tankları, daha uzun menzilli top ve füze sistemlerini kapsıyor" dedi.
Zelenskiy, konuşması sırasında AB ülkelerine Rus petrolü ve doğalgazı için etkili tavan fiyatlar üzerinde mutabakat sağlama çağrısı yaptı.
Bu arada Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği için Avrupa Komisyonu gerekliliklerinin Kiev tarafından ifasına ilişkin değerlendirmenin en kısa sürede yapılacağını umduğunu dile getirdi.