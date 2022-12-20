https://sputniknews.com.tr/20221220/pakistan-abd-ile-iliskiler-yeniden-sekilleniyor-1064811334.html
Pakistan: ABD ile ilişkiler yeniden şekilleniyor
Pakistan: ABD ile ilişkiler yeniden şekilleniyor
Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin ekonomik fırsatların oluşturulması dahil çeşitli alanlarda yeniden... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T23:15+0300
2022-12-20T23:15+0300
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dünya
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abd
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Resmi ziyaret kapsamında ABD’de bulunan Zerdari, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, devam eden üst düzey ziyaretler ve ikili görüşmelerle İslamabad ile Washington arasındaki ilişkilerin olumlu ilerlediğini belirtti.Zerdari, geçmişte iki ülke arasındaki görüşmelerin yüzde 90’ının terörle ilgili olduğunu anımsatarak, “Şu anda ise görüşmelerin yüzde 90’ı ekonomik işbirliği ve terör dahil diğer alanlarla ilgili” dedi.Bu durumu ABD-Pakistan ilişkileri açısından pozitif bir işaret olarak değerlendiren Zerdari, “Geçmişte yaşanılanları değiştiremeyiz. Fakat geçmişten öğrenebilir ve birbirimizle gerçek beklentiler üzerinden ilişki kurabiliriz” ifadelerini kullandı.Zerdari, bu kapsamda ülkesinin ABD ile ilişkilerinin ekonomik fırsatların oluşturulması dahil çeşitli alanlarda yeniden şekillendiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221104/pakistanda-imran-hanin-partisinden-ulke-genelinde-protesto-karari-1063061998.html
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pakistan, abd, bilaval butto zerdari
pakistan, abd, bilaval butto zerdari
Pakistan: ABD ile ilişkiler yeniden şekilleniyor
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Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin ekonomik fırsatların oluşturulması dahil çeşitli alanlarda yeniden şekillendiğini söyledi.
Resmi ziyaret kapsamında ABD’de bulunan Zerdari, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, devam eden üst düzey ziyaretler ve ikili görüşmelerle İslamabad ile Washington arasındaki ilişkilerin olumlu ilerlediğini belirtti.
Zerdari, geçmişte iki ülke arasındaki görüşmelerin yüzde 90’ının terörle ilgili olduğunu anımsatarak, “Şu anda ise görüşmelerin yüzde 90’ı ekonomik işbirliği ve terör dahil diğer alanlarla ilgili” dedi.
Bu durumu ABD-Pakistan ilişkileri açısından pozitif bir işaret olarak değerlendiren Zerdari, “Geçmişte yaşanılanları değiştiremeyiz. Fakat geçmişten öğrenebilir ve birbirimizle gerçek beklentiler üzerinden ilişki kurabiliriz” ifadelerini kullandı.
Zerdari, bu kapsamda ülkesinin ABD ile ilişkilerinin ekonomik fırsatların oluşturulması dahil çeşitli alanlarda yeniden şekillendiğini kaydetti.