https://sputniknews.com.tr/20221220/macron-dunya-kupasi-finalindeki-davranislariyla-sosyal-medyanin-gundeminde-1064791868.html

Macron, Dünya Kupası finalindeki davranışlarıyla sosyal medyanın gündeminde

Macron, Dünya Kupası finalindeki davranışlarıyla sosyal medyanın gündeminde

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı’na mağlup olan Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için maç sonunda sahaya inen ve... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T15:09+0300

2022-12-20T15:09+0300

2022-12-20T15:11+0300

spor

dünya kupası

emmanuel macron

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064791571_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4a4f50f2aa4c12c950d248a5fe366740.jpg

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Maç sonunda Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için sahaya inerek futbolcularla konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareketleriyle tepki topladı.Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un hareketlerini yapmacık olarak yorumlarken, futbolcuların da Macron'a karşı ilgisiz olduğunu savundu.Sahaya indiğinde Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile konuşmaya çalışan Macron, Mbappe'den beklediği ilgiyi de göremedi. Madalyaların verildiği anlarda da kendisine sarılmak isteyen Macron ile göz teması kurmaktan kaçınan yıldız futbolcu Mbappe, hızlıca diğer yetkililerle el sıkıştı.Soyunma odasında teselli konuşmasıFransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin Milli Takımına yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupasını ikinci olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nı teselli etmek için soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı.Macron'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, oyuncuların üzgün ve yorgun olduğu görülürken Macron'un konuşmalarına tepki vermemeleri de dikkat çekti.Futbolcuların konuşma sonrasında Macron'u isteksiz şekilde alkışladığı da görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221220/arjantinli-kaleci-emiliano-martinez-fransiz-taraftarlara-yaptigi-hareketin-sebebini-acikladi-1064780879.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya kupası, emmanuel macron, fransa