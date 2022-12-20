https://sputniknews.com.tr/20221220/macron-dunya-kupasi-finalindeki-davranislariyla-sosyal-medyanin-gundeminde-1064791868.html
Macron, Dünya Kupası finalindeki davranışlarıyla sosyal medyanın gündeminde
Macron, Dünya Kupası finalindeki davranışlarıyla sosyal medyanın gündeminde
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı’na mağlup olan Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için maç sonunda sahaya inen ve... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T15:09+0300
2022-12-20T15:09+0300
2022-12-20T15:11+0300
spor
dünya kupası
emmanuel macron
fransa
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Maç sonunda Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için sahaya inerek futbolcularla konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareketleriyle tepki topladı.Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un hareketlerini yapmacık olarak yorumlarken, futbolcuların da Macron'a karşı ilgisiz olduğunu savundu.Sahaya indiğinde Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile konuşmaya çalışan Macron, Mbappe'den beklediği ilgiyi de göremedi. Madalyaların verildiği anlarda da kendisine sarılmak isteyen Macron ile göz teması kurmaktan kaçınan yıldız futbolcu Mbappe, hızlıca diğer yetkililerle el sıkıştı.Soyunma odasında teselli konuşmasıFransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin Milli Takımına yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupasını ikinci olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nı teselli etmek için soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı.Macron'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, oyuncuların üzgün ve yorgun olduğu görülürken Macron'un konuşmalarına tepki vermemeleri de dikkat çekti.Futbolcuların konuşma sonrasında Macron'u isteksiz şekilde alkışladığı da görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221220/arjantinli-kaleci-emiliano-martinez-fransiz-taraftarlara-yaptigi-hareketin-sebebini-acikladi-1064780879.html
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dünya kupası, emmanuel macron, fransa
Macron, Dünya Kupası finalindeki davranışlarıyla sosyal medyanın gündeminde
15:09 20.12.2022 (güncellendi: 15:11 20.12.2022) Abone ol
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı’na mağlup olan Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için maç sonunda sahaya inen ve ardından soyunma odasında oyuncularla teselli konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hareketleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Maç sonunda Fransız Milli Takımı'nı teselli etmek için sahaya inerek futbolcularla konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareketleriyle tepki topladı.
Sosyal medya kullanıcıları, Macron'un hareketlerini yapmacık olarak yorumlarken, futbolcuların da Macron'a karşı ilgisiz olduğunu savundu.
Sahaya indiğinde Fransız futbolcu Kylian Mbappe ile konuşmaya çalışan Macron, Mbappe'den beklediği ilgiyi de göremedi. Madalyaların verildiği anlarda da kendisine sarılmak isteyen Macron ile göz teması kurmaktan kaçınan yıldız futbolcu Mbappe, hızlıca diğer yetkililerle el sıkıştı.
Soyunma odasında teselli konuşması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin Milli Takımına yenilerek 2022 FIFA Dünya Kupasını ikinci olarak tamamlayan Fransa Milli Takımı'nı teselli etmek için soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı.
Macron'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, oyuncuların üzgün ve yorgun olduğu görülürken Macron'un konuşmalarına tepki vermemeleri de dikkat çekti.
Futbolcuların konuşma sonrasında Macron'u isteksiz şekilde alkışladığı da görüldü.