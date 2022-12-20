https://sputniknews.com.tr/20221220/kaleci-ozan-evrim-ozenc-goztepe-derbisinde-kendisine-vuran-taraftardan-sikayetci-olmadi-1064793528.html

Kaleci Ozan Evrim Özenç, Göztepe derbisinde kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı

Kaleci Ozan Evrim Özenç, Göztepe derbisinde kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı

Kaleci Ozan Evrim Özenç, olaylı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren ve kendisine vuran taraftarı affetti. Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın kafasında... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T15:54+0300

2022-12-20T15:54+0300

2022-12-20T15:54+0300

spor

türkiye

futbol

altay

göztepe spor klübü

seyirci

holigan

saldırgan

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Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı bildirildi.Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi.Kaleci Özenç'in kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı aktarıldı.Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Özenç, Boluspor maçında forma giyememişti.Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221209/goztepe-ve-altay-cikan-saha-olaylari-nedeniyle-hukmen-maglup-ilan-edildi-1064387140.html

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türkiye, futbol, altay, göztepe spor klübü, seyirci, holigan, saldırgan