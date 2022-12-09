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Göztepe ve Altay, çıkan saha olayları nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi
Göztepe ve Altay, çıkan saha olayları nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
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göztepe, fatih altaylı
göztepe, fatih altaylı

Göztepe ve Altay, çıkan saha olayları nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi

16:13 09.12.2022
© DHAOlaylı Göztepe- Altay derbisinde ambulans
Olaylı Göztepe- Altay derbisinde ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.
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