https://sputniknews.com.tr/20221209/goztepe-ve-altay-cikan-saha-olaylari-nedeniyle-hukmen-maglup-ilan-edildi-1064387140.html
Göztepe ve Altay, çıkan saha olayları nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi
Göztepe ve Altay, çıkan saha olayları nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T16:13+0300
2022-12-09T16:13+0300
2022-12-09T16:13+0300
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göztepe, fatih altaylı
Göztepe ve Altay, çıkan saha olayları nedeniyle hükmen mağlup ilan edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig’de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.