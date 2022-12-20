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https://sputniknews.com.tr/20221220/europolden-28-ulkede-sahte-ilac-operasyonu-349-kisi-gozaltina-alindi-1064776096.html
Europol'den 28 ülkede sahte ilaç operasyonu: 349 kişi gözaltına alındı
Europol'den 28 ülkede sahte ilaç operasyonu: 349 kişi gözaltına alındı
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen "sahte ilaç" ve "doping maddesi" operasyonlarında 349 kişinin gözaltına... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T06:49+0300
2022-12-20T06:49+0300
dünya
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avrupa
avrupa birliği
sahte
ilaç
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Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon euro olan 10,5 milyon sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Covid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.Sahte ilaçların Avrupa'da giderek artan sosyal bir problem haline geldiğini belirten Europol, söz konusu suçun işlenmesiyle elde edilen gelirin uyuşturucu ticaretinden elde edilene yakın olduğuna dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221205/bakan-soylu-avrupa-uyusturucu-ile-mucadelede-pes-etmis-durumda-1064155816.html
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europol, europol, avrupa, avrupa birliği, sahte, ilaç, operasyon

Europol'den 28 ülkede sahte ilaç operasyonu: 349 kişi gözaltına alındı

06:49 20.12.2022
© AAAvrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen "sahte ilaç" ve "doping maddesi" operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındığı, 10.5 milyondan fazla sahte ürüne el konulduğu bildirildi.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen sahte ilaç ve doping maddesi operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındığı, 10.5 milyondan fazla sahte ürüne el konulduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 28 ülkede gerçekleştirilen "sahte ilaç" ve "doping maddesi" operasyonlarında 349 kişinin gözaltına alındığı, 10.5 milyondan fazla sahte ürüne el konulduğu bildirildi.
Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Nisan-Ekim 2022 arasında sahte ilaç ve doping maddesi üreten 59 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 349 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyonlarda, piyasa değeri 40 milyon euro olan 10,5 milyon sahte ilaç ve doping maddesine el konulduğu kaydedildi.
İlaçların üretildiği 10 kaçak laboratuvarın kapatıldığı operasyonlarda ayrıca 1 milyon sahte Covid-19 testinin ele geçirildiği aktarıldı.
Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) de destek verdiği operasyonlarda, 19 AB üyesi ülkenin güvenlik güçlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kolombiya, Gürcistan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Sırbistan, İsviçre ve ABD güvenlik birimlerinin de yer aldığı ve bu ülkelerde 195 adli soruşturmanın yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Sahte ilaçların Avrupa'da giderek artan sosyal bir problem haline geldiğini belirten Europol, söz konusu suçun işlenmesiyle elde edilen gelirin uyuşturucu ticaretinden elde edilene yakın olduğuna dikkati çekti.
Kocaeli ve Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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