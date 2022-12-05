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Bakan Soylu: Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda
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Bakan Soylu: Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda
Bakan Soylu: Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
avrupa
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’de gerçekleştirilen bir operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, avrupa, uyuşturucu
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, avrupa, uyuşturucu

Bakan Soylu: Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda

08:05 05.12.2022 (güncellendi: 08:08 05.12.2022)
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’de gerçekleştirilen bir operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Kocaeli'de 307 hedeften 269'u gözaltına alındı.
Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda
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