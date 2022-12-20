https://sputniknews.com.tr/20221220/elma-ve-mandalina-bir-yilda-yuzde-300den-fazla-zamlandi-1064786241.html
Elma ve mandalina bir yılda yüzde 300'den fazla zamlandı
Elma ve mandalina bir yılda yüzde 300'den fazla zamlandı
Mandalina ve elmadaki fiyat artışları yıllık bazda yüzde 300'ü geçti. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T13:40+0300
2022-12-20T13:40+0300
2022-12-20T13:47+0300
elma
mandalina
portakal
fiyat
ekonomi
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Türkiye Raporu, turunçgiller ve diğer kış meyvelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan fiyat değişimini inceledi.Mandalinanın fiyatı 1.80 TL'den 7.84 TL'ye çıkarak yüzde 335 zamlandı.Elma ise, yüzde 312 zamlanarak 2.97 TL'den 12.26 TL'ye yükseldi.Limon fiyatlarında yaşanan artış yüzde 202 oldu. Aralık 2021'de 2.81 TL olan limon, bu ay 8.51 TL'ye satılıyor.Portakal fiyatları ise, yüzde 156 arttı. Aralık 2021'de 2.80 TL olan portakalın fiyatı, bu ay itibarıyla 7.71 TL oldu.Greyfurt ise, yıllık bazda yüzde 146 zamlandı. Bir yıl önce 4.45 TL olan greyfurtun fiyatı, 10.97 TL'ye yükseldi.Aralık 2021'de 6.59 TL olan kivinin fiyatı ise, yüzde 50 zamlanarak 9.93 TL'ye çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbulda-kasim-ayinin-zam-sampiyonu-belli-oldu-1064089285.html
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elma, mandalina, portakal, fiyat
elma, mandalina, portakal, fiyat
Elma ve mandalina bir yılda yüzde 300'den fazla zamlandı
13:40 20.12.2022 (güncellendi: 13:47 20.12.2022) Abone ol
Mandalina ve elmadaki fiyat artışları yıllık bazda yüzde 300'ü geçti.
Türkiye Raporu, turunçgiller ve diğer kış meyvelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan fiyat değişimini inceledi.
Mandalinanın fiyatı 1.80 TL'den 7.84 TL'ye çıkarak yüzde 335 zamlandı.
Elma ise, yüzde 312 zamlanarak 2.97 TL'den 12.26 TL'ye yükseldi.
Limon fiyatlarında yaşanan artış yüzde 202 oldu. Aralık 2021'de 2.81 TL olan limon, bu ay 8.51 TL'ye satılıyor.
Portakal fiyatları ise, yüzde 156 arttı. Aralık 2021'de 2.80 TL olan portakalın fiyatı, bu ay itibarıyla 7.71 TL oldu.
Greyfurt ise, yıllık bazda yüzde 146 zamlandı. Bir yıl önce 4.45 TL olan greyfurtun fiyatı, 10.97 TL'ye yükseldi.
Aralık 2021'de 6.59 TL olan kivinin fiyatı ise, yüzde 50 zamlanarak 9.93 TL'ye çıktı.